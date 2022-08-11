Чи буде пенсія без стажу: на що можуть розраховувати українці

Серпень, 11 в 14:57

Найголовніша умова для отримання пенсій в Україні – наявність страхового стажу.

Страховий стаж – це період, за який роботодавець сплачує щомісячні обов’язкові страхові внески (ЄСВ) за свого працівника. Якщо людина ФОП, цей внесок вона сплачуєте особисто.

Чи буде виплачуватися пенсія, якщо людина немає страхового стажу – дізнавалися Факти ICTV.

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Чи буде пенсія без стажу

Якщо ви не впевнені чи вистачає вам стажу для виходу на пенсію та отримання пенсійних виплат, ви можете перевірити цю інформацію онлайн через Порталу електронних послуг від ПФУ.

Вийти на пенсію та отримувати виплати у 2022 році можуть:

люди у 60 років, якщо стаж становить не менше 29 років;

якщо стаж становить у 63 роки, якщо стаж від 19 до 29 років ;

; у 65 +, якщо стаж становить 15-19 років.

Крім того, для виходу на пенсію за віком потрібно працювати офіційно, щоб стаж нараховувався.

Українці, які мають страховий стаж менший 15 років, все одно можуть вийти на пенсію у 65 років, проте вони не мають права на пенсійні виплати.

Дійсно, в Україні не передбачені традиційні пенсійні виплати для тих, хто немає стажу або його недостатньо.

Замість традиційної пенсії такі особи мають змогу отримати соціальну допомогу. Про це ще у січні 2022 року розповідала Марина Лазебна.

За її словами, така “пенсія” має назву Державна допомога тим людям, які не мають права на пенсію. Її розмір також прив’язаний до прожиткового мінімуму (2508 грн).

Почати отримувати її можна лише з 65-річного віку.

Варто зазначити, що людина, яка не працювала взагалі або працювала неофіційно, на програми підвищення розміру допомоги розраховувати не може.

Отож, людям, які досягли 65 років, але не мають достатньо стажу, або й зовсім його не мають, потрібно звертатися в органи соціального захисту. Тоді їм призначається ця соціальна державна допомога.

Також люди можуть звернутися по допомогу як малозабезпечені та отримувати соціальну допомогу.

Є ще третій варіант – можна одноразово докупити собі стаж. Доведеться заплатити трохи менше ніж 3 тис. грн за кожен місяць стажу.

Розмір соціальної виплати пенсіонерам без стажу

Розмір державної допомоги тим людям, які не мають права на пенсію прив’язаний до прожиткового мінімуму – з 1 липня 2022 року становить 2508 грн.

Соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні шість місяців з урахуванням майнових змін та середньомісячного сукупного доходу.

Наразі максимальний розмір державної грошової допомоги для пенсіонерів без страхового стажу становить 2027 грн.