Серпень, 11 в 20:10

Журналіст американського видання Politico Крістофер Міллер оприлюднив супутникові знімки Maxar, на яких видно аеродром Саки в окупованому Криму.

Фото Міллер оприлюднив у Twitter.

На знімках, зокрема інфрачервоних, можна побачити наслідки потужних вибухів на російському летовищі.

Зараз дивляться

За словами журналіста, на фото можна побачити бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30, які дислокуються на авіабазі (станом на 16 травня), і те, як вони виглядають після атаки.

NEW satellite images of the destroyed Russian airbase in occupied Crimea. They show the Su-24 bombers and Su-30 fighters deployed at the airbase before (May 16; pics 1, 3) and after (yday; 2 [infrared],4 [natural color]) the attack. ????: @Maxar pic.twitter.com/iCRjnh3kGC — Christopher Miller (@ChristopherJM) August 11, 2022

Ще кілька знімків військового аеродрому Саки:

New sat images conitnued, via ????: @Maxar. Pic 1, infrared view of damaged Russian aircraft; 2, close-up of aircraft before (May 16); 3, natural color close-up of destroyed aircraft yday; 4, infrared close-up of damaged aircraft. pic.twitter.com/AfIppTQKgS — Christopher Miller (@ChristopherJM) August 11, 2022

Раніше повідомлялося, що після вибухів на аеродромі у Новофедорівці РФ втратила щонайменше сім своїх військових літаків. А це може бути найбільшою втратою російської авіації за один день із часів Другої світової війни.

Нагадаємо, що 9 серпня у Криму пролунали кілька вибухів на військовому аеродромі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що на аеродромі Саки росіяни розміщували винищувачі та бомбардувальники. Зокрема, це літаки Су-30СМ, Іл-76, Су-24М, а також, можливо, вертольоти.

10 серпня командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про знищення дев’яти ворожих літаків.

Фото: Maxar Technologies