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Опубліковані нові супутникові знімки з аеродрому в Новофедорівці до та після вибухів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Опубліковані нові супутникові знімки з аеродрому в Новофедорівці до та після вибухів

Журналіст американського видання Politico Крістофер Міллер оприлюднив супутникові знімки Maxar, на яких видно аеродром Саки в окупованому Криму.

Фото Міллер оприлюднив у Twitter.

На знімках, зокрема інфрачервоних, можна побачити наслідки потужних вибухів на російському летовищі.

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За словами журналіста, на фото можна побачити бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30, які дислокуються на авіабазі (станом на 16 травня), і те, як вони виглядають після атаки.

Ще кілька знімків військового аеродрому Саки:

Раніше повідомлялося, що після вибухів на аеродромі у Новофедорівці РФ втратила щонайменше сім своїх військових літаків. А це може бути найбільшою втратою російської авіації за один день із часів Другої світової війни.

Нагадаємо, що 9 серпня у Криму пролунали кілька вибухів на військовому аеродромі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що на аеродромі Саки росіяни розміщували винищувачі та бомбардувальники. Зокрема, це літаки Су-30СМ, Іл-76, Су-24М, а також, можливо, вертольоти.

10 серпня командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про знищення дев’яти ворожих літаків.

Фото: Maxar Technologies

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