Журналіст американського видання Politico Крістофер Міллер оприлюднив супутникові знімки Maxar, на яких видно аеродром Саки в окупованому Криму.

Фото Міллер оприлюднив у Twitter.

На знімках, зокрема інфрачервоних, можна побачити наслідки потужних вибухів на російському летовищі.

За словами журналіста, на фото можна побачити бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30, які дислокуються на авіабазі (станом на 16 травня), і те, як вони виглядають після атаки.

NEW satellite images of the destroyed Russian airbase in occupied Crimea. They show the Su-24 bombers and Su-30 fighters deployed at the airbase before (May 16; pics 1, 3) and after (yday; 2 [infrared],4 [natural color]) the attack. ????: @Maxar pic.twitter.com/iCRjnh3kGC

— Christopher Miller (@ChristopherJM) August 11, 2022