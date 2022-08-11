Серпень, 11 в 12:55

Українські студенти, які навчаються на бюджеті на денній формі та є відмінниками, отримують від держави регулярну стипендіальну виплату.

Що таке президентська стипендія та як її отримати – дізнавалися Факти ICTV.

Стипендії в Україні 2022

Загалом, в Україні є кілька видів стипендій:

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академічна – виплачується студентам, які успішно проходять атестацію по семестрах. Вона поділяється на звичайну та підвищену

– виплачується студентам, які успішно проходять атестацію по семестрах. Вона поділяється на звичайну та соціальна – надається студентам, які мають право на пільги. Проте, якщо учень провалить сесію, виплати припиняються;

– надається студентам, які мають право на пільги. Проте, якщо учень провалить сесію, виплати припиняються; президентська – призначена для заохочення студентів, які визнані переможцями Всеукраїнських олімпіад і конкурсів. Розмір стипендії залежить від конкурсу та закладу освіти.

Президентська стипендія: що це та хто отримує

Це стипендія, яка виплачується найкращим студентам та переможцям всеукраїнських та міжнародних олімпіад.

Також президентську стипендію отримують учні, які здобули найвищі результати за ЗНО. Кожного року стипендія за результати ЗНО призначається не більше як 270 учасникам тестування, які:

здобули повну загальну середню освіту в поточному році;

отримали найбільшу загальну суму балів за результатами ЗНО з усіх навчальних предметів, визначених для обов’язкового складання у поточному навчальному році;

за результатами ЗНО з усіх навчальних предметів, визначених для обов’язкового складання у поточному навчальному році; зараховані до закладів вищої освіти України і постійно проживають в Україні.

Стипендії виплачуватимуться протягом календарного року з 1 вересня щомісяця.

Крім того, особи, яким призначено стипендію за ЗНО, зберігають право на отримання й інших стипендій.

Премії президента України для переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад з навчальних предметів призначаються, щоби відзначити та підтримати учня.

Щороку наказом МОН призначаються не більш ніж:

85 премій для переможців всеукраїнських олімпіад;

40 премій для переможців міжнародних олімпіад.

Премії для переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад призначаються за умови, що студенти здобувають освіту в освітніх закладах України і постійно проживають в Україні.

Премії виплачуються одноразово в розмірі:

для переможців всеукраїнських олімпіад – 20 тис. грн ;

; для переможців міжнародних олімпіад – 100 тис. грн.

Розмір президентської стипендії 2022

1 січня 2022 року в Україні було підвищено усі стипендії.

Розмір стипендії для переможців Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка:

для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр або освітній ступінь бакалавр становить – 2870 грн на місяць ;

; для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітньо-професійний або освітній ступінь молодший бакалавр, освітні ступені бакалавр, спеціаліст або магістр – 3800 грн на місяць.

Розмір академічної стипендії президента України: