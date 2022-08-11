Рівень радіації в Україні та Києві – онлайн-карта
З самого початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України та захоплення Чорнобильської і Запорізької АЕС виникла ядерна загроза, яка нависла над Європою та всім світом.
– Через терористичні дії окупантів питання радіаційної безпеки сьогодні знову стоїть перед світом досить гостро, – прокоментував в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. – Всі ми вже знаємо, якими можуть бути наслідки аварій на об’єктах атомної енергетики. Звичайно, це викликає занепокоєння в українців, громадян інших країн, будь-якої адекватної людини.
Карта радіаційного фону онлайн
У таких умовах існує надзвичайно високий запит на актуальну інформацію про стан радіаційного фону в Україні, де ведуться запеклі бойові дії. Тому багато людей щодня шукають інформацію про рівень радіації та радіаційне забруднення по всьому світу.
Щоб суспільство мало максимум правдивої інформації і щоб населення могло своєчасно отримати захист, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів разом із ГО SaveDnipro на Saveecobot зібрали дані на єдиній карті радіаційного фону в Україні. На ній відображаються заміри з усіх точок контролю, розміщених по всій країні.
Це стало можливим завдяки співпраці Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби надзвичайних ситуацій України, Укргідрометцентром, органів місцевої влади та суб’єктів господарювання.
Карта пожеж в Україні онлайн
Зібрані на єдиній онлайн-карті актуальні дані дозволять уникнути інформаційного вакууму та дати суспільству максимум достовірної інформації.
Дані збираються щодня фахівцями автоматично або вручну, навіть у найбільш небезпечних населених пунктах. Сьогодні існує 514 точок замірів по всій країні.
Державні системи:
- МОЗ України — 263;
- Укргідрометцентр — 175;
- ДСНС — 1;
- Екотест — 1;
- Департамент екології та природних ресурсів Київської ОДА — 13.
Приватні системи:
- Екосіті — 51;
- uRADMonitor — 3;
- ДТЕК — 6;
- АТ Криворізький залізорудний комбінат — 1.
Дізнатися точний рівень радіаційного фону в будь-якому українському місті та загалом в Україні можна з телефону.
Джерело: SaveEcoBot