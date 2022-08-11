Серпень, 11 в 18:18

З самого початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України та захоплення Чорнобильської і Запорізької АЕС виникла ядерна загроза, яка нависла над Європою та всім світом.

– Через терористичні дії окупантів питання радіаційної безпеки сьогодні знову стоїть перед світом досить гостро, – прокоментував в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. – Всі ми вже знаємо, якими можуть бути наслідки аварій на об’єктах атомної енергетики. Звичайно, це викликає занепокоєння в українців, громадян інших країн, будь-якої адекватної людини.

Карта радіаційного фону онлайн

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У таких умовах існує надзвичайно високий запит на актуальну інформацію про стан радіаційного фону в Україні, де ведуться запеклі бойові дії. Тому багато людей щодня шукають інформацію про рівень радіації та радіаційне забруднення по всьому світу.

Щоб суспільство мало максимум правдивої інформації і щоб населення могло своєчасно отримати захист, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів разом із ГО SaveDnipro на Saveecobot зібрали дані на єдиній карті радіаційного фону в Україні. На ній відображаються заміри з усіх точок контролю, розміщених по всій країні.

Це стало можливим завдяки співпраці Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби надзвичайних ситуацій України, Укргідрометцентром, органів місцевої влади та суб’єктів господарювання.

Карта пожеж в Україні онлайн

Зібрані на єдиній онлайн-карті актуальні дані дозволять уникнути інформаційного вакууму та дати суспільству максимум достовірної інформації.

Дані збираються щодня фахівцями автоматично або вручну, навіть у найбільш небезпечних населених пунктах. Сьогодні існує 514 точок замірів по всій країні.

Державні системи:

МОЗ України — 263;

Укргідрометцентр — 175;

ДСНС — 1;

Екотест — 1;

Департамент екології та природних ресурсів Київської ОДА — 13.

Приватні системи:

Екосіті — 51;

uRADMonitor — 3;

ДТЕК — 6;

АТ Криворізький залізорудний комбінат — 1.

Дізнатися точний рівень радіаційного фону в будь-якому українському місті та загалом в Україні можна з телефону.

Джерело: SaveEcoBot