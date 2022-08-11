В Ужгороді стартує виставка-продаж картин «Мистецтво перемоги» на підтримку ЗСУ та для фінансування місцевого Музею науки

Серпень, 11 в 9:03

Родина Довгих виступила ініціатором цього проєкту та передала близько 80 картин із сімейної колекції.

Сьогодні, 9 серпня, у залах Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая відбулася урочиста презентація благодійної виставки-продажу «Мистецтво перемоги».

– Метою доброчинного проєкту є збирання коштів на підтримку ЗСУ та задля розбудови Музею науки в Ужгороді, — повідомили деталі організатори виставки-продажу.

Ця експозиція складається приблизно із 200 картин відомих українських митців сучасності, понад 80 з яких надав із власної колекції Станіслав Довгий, президент Малої академії наук України, який опікується розвитком мережі інтерактивних регіональних Музеїв науки в Україні.

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В ексклюзивному коментарі для редакції Станіслав Довгий заявив, що роботи щодо створення Музею науки в Ужгороді розпочалися два роки тому, проте війна та переорієнтація бюджетних коштів на потреби оборони країни внесли свої корективи.

– Незважаючи на війну та відсутність фінансування, моя родина вирішила продовжити цей проєкт. Виставка-продаж — це наша ідея на підтримку його реалізації: третина робіт на виставці — картини із сімейної колекції. До цього часу наша родинна інвестиційна компанія «Dovgiy Family Office» вже значною мірою профінансувала ремонт майбутнього Музею науки, — розказав Станіслав Довгий.

За його словами, виставка стане «лагідним аукціоном»: якщо на одну картину претендуватимуть двоє чи більше покупців — полотно дістанеться тому, хто запропонує вищу ціну. Тож залежно від результативності виставки-продажу робота ужгородського Музею науки може стартувати вже незабаром.

– Кожного дня я думаю, що ми маємо робити, щоби близько мільйона українських дітей, розкиданих війною по 44 країнах світу, повернулися до України? — пояснює президент МАН цілі освітніх проєктів. — Ми робимо те, що в наших силах, щоб вони хотіли повернутися, щоб мали куди повернутися, щоб наші діти мали майбутнє. Це життєво важливо для майбутнього України.

Виставка-продаж представить поціновувачам образотворчого мистецтва доробок плеяди митців закарпатської школи: народних художників України Ернеста Контратовича, Юрія Герца, В’ячеслава Приходька, Василя Свалявчика, Степана Шолтеса, Золтана Мички, заслужених художників Антона Шепи, Золтана Шолтеса, Наталі Сіми-Павлишин, Володимира Павлишина, лауреатів мистецьких премій Ференца Семана, Франциска Ерфана, Павла Бедзіра, а також сузір’я митців нового покоління Володимира Базана, Аттіли Коприви, Юрія Шелевицького, Тіберія Віллашека, Сергія Лакатоша та інших.

Також відвідувачі виставки зможуть ознайомитися та придбати картини народних і заслужених художників України Івана Марчука, Юрія Химича, Андрія Чебикіна, Василя Гуріна, Віктора Рижих, Віри Кулеби-Баринової, Василя Чегодара, Олександра Губарєва, Тетяни Голембієвської, Галини Неледви та Валентини Виродової-Готьє.

Організаторами проведення благодійного культурно-мистецького заходу стали Мала академія наук, Благодійний фонд «Можемо разом», заснований представниками родини Довгих, Закарпатська облдержадміністрація та міська рада Ужгорода, Ужгородський національний університет і Закарпатський обласний художній музей імені Й. Бокшая.

Продаж картин триватиме місяць. З питань придбання робіт з виставки-продажу для підтримки ЗСУ та створення Музею науки в Ужгороді можна звертатися до мистецтвознавиці Аліни Чашкової (068 808 20 13) та колекціонера Андрія Русина (050 501 09 28).