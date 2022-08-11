Серпень, 11 в 11:57

ЮНІСЕФ зупиняє приймання заявок на допомогу для ВПО. Про це ЮНІСЕФ повідомили на своєму офіційному сайті.

Детальніше про допомогу від ЮНІСЕФ та зупинення приймання заявок – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зупиняють приймання заявок – причина

Програма грошової допомоги від ЮНІСЕФ Спільно — це додаткова підтримка багатодітних українських сімей, які постраждали від війни.

Зараз дивляться

Програма від ЮНІСЕФ почала приймати заявки на допомогу майже з самого початку повномасштабної війни.

Станом на 10 серпня 2022 року, ЮНІСЕФ надав допомогу понад 112 тис. родин, які виховують 331 тис. дітей, зокрема 33 тис. дітей з інвалідністю.

14 серпня 2022 року о 23.00 реєстрація на програму грошової допомоги Спільно від ЮНІСЕФ буде призупинена.

Як повідомляється на сайті, інформація щодо подальшої реєстрації буде доступна пізніше.

Припинити приймання заявок у ЮНІСЕФ вирішили, щоб опрацювати усі заявки та здійснити виплати родинам, які подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу.

Заявки, подані до 23:00 14 серпня, будуть опрацьовані, тому, якщо ви ще не надіслали заявку, встигніть зробити це до неділі 14 серпня.

Нагадаємо, заявки проходять два етапи перевірки:

технічний відбір – перевіряються дані, які ви вказали. Якщо все добре, ви отримаєте СМС з підтвердженням. відібрані заявки перевіряють на відповідність критеріям програми. Якщо ваша родина відповідає усім критеріям, вам буде нарахована допомога.

Допомога від ЮНІСЕФ – що передбачає

Протягом першої фази Програми ЮНІСЕФ допомагає родинам в Україні, які належать до однієї з двох категорій:

мають трьох і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років на момент подачі заявки; мають двох і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.

Опікуни дітей теж можуть подавати заявку на отримання допомоги, якщо відповідають цим критеріям.

Багатодітним сім’ям буде виплачуватись допомога у розмірі 2 200 грн раз на місяць, але не більше як на п’ятьох осіб.

Родина отримає одноразову виплату за три місяці на зазначений банківський рахунок чи картку протягом чотирьох тижнів з моменту подання заявки.

Як надіслати заявку на допомогу від ЮНІСЕФ та що для цього потрібно – дивіться тут.