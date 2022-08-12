В Україні розробляють законопроєкт про особливий статус англійської мови: що відомо

Серпень, 12 в 17:40

Українські законотворці працюють над законопроєктом про встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування.

Про це повідомив перший заступник міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв під час брифінгу в Медіацентрі.

Він наголосив, що розширення сфер застосування англійської мови в Україні сприятиме прискоренню інтеграції українців до європейської спільноти, зростанню її інвестиційної та туристичної привабливості, а також підвищенню рівня конкурентоспроможності держави на глобальному ринку.

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Карандєєв нагадав, що у статті 10 Конституції України йдеться, що держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

— Новий проєкт закону дозволить подолати мовний бар’єр, який досі існує в Україні. Це необхідність та одна з умов курсу в Євросоюз. Законопроєкт передбачає врегулювання відносин англійської мови, як мови спілкування в публічних сферах життя, в першу чергу – міжнародні комунікації, – розповів він.

Водночас він наголосив, що жодне з положень нового закону не тлумачитиметься як звуження функціонування української мови в державі.

Що передбачено у цьому проєкті закону?

встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування;

значне розширення сфери застосування англійської мови в Україні;

англійська мова – обов’язкова в окремих публічних сферах суспільного життя, де наявні міжнародні комунікації.

Англійська мова є найпоширенішою іноземною мовою у 19 із 25 країн-членів ЄС. Карандєєв додав, що англійська мова де-юре є офіційною у 60 країнах світу зі 196 країн та є рідною майже для 400 млн людей на планеті.

Перший заступник очільника МКІП підкреслив, що наразі Україна за світовим рейтингом займає лише 40 позицію зі 112 країн світу щодо рівня володіння громадян англійською мовою.

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За словами Карандєєва, наразі, за ініціативи МКІП, створюється міжвідомча група з питань підготовки актів законодавства щодо забезпечення функціонування англійської мови як мови міжнародного спілкування. До цієї групи увійдуть нардепи, представники держорганів та громадськості.

Джерело: Media Centre