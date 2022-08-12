Серпень, 12 в 14:29

У відділеннях Нової Пошти українці можуть скористатися послугою Миттєвий грошовий переказ.

Миттєвий – це швидкий переказ грошових коштів у національній валюті між фізичними особами.

Як отримати грошовий переказ на Новій Пошті – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Як отримати грошовий переказ на НП

Щоб отримати грошовий переказ по Україні готівкою вам потрібно:

прийти у відділення Нової Пошти;

пред’явити оригінал паспорту або у додатку Дія;

назвати номер переказу , отриманий від відправника;

, отриманий від відправника; отримати готівку.

Якщо відправник надіслав кошти через картку, ви все одно можете отримати переказ готівкою у гривні.

Отримати переказ можна у зручному відділенні Нової пошти, де надаються фінансові послуги.

Як відправити гроші через НП

Послугу грошового переказу надає компанія НоваПей, що входить до групи компаній Нова пошта.

Аби відправити грошовий переказ Миттєвий по Україні потрібно:

завітати у будь-яке працююче відділення Нової Пошти;

пред’явити оператору відділення оригінал паспорту або у додатку Дія;

здійснити оплату готівкою або банківською карткою на суму, яку хочете надіслати, а також вартість послуги (комісію сплачує відправник);

(комісію сплачує відправник); назвати ПІБ, контактний телефон отримувача.

Також це можна зробити онлайн:

перейдіть на сайт НоваПей

вкажіть номер телефону відправника та отримувача, а також суму, яку хочете надіслати;

виберіть спосіб оплати карткою.

Фото: Нова пошта