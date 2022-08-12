Серпень, 12 в 19:31

Російські загарбники мали частковий успіх на напрямку Покровське – Бахмут і намагаються там закріпитися. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 12 серпня.

Водночас, окупанти наступальними та штурмовими діями безуспішно намагалися прорвати оборону наших підрозділів та просунутися в напрямках населених пунктів Спірне, Івано-Дар’ївка, Виїмка, Яковлівка, Кодема, Вершина та Зайцеве.

У Генштабі зазначили, що рашисти зазнали втрат та хаотично відійшли. В окремих районах тривають бойові дії.

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На Південнобузькому напрямку загарбники здійснювали обстріли позицій наших військ із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдали авіаційних ударів у районах Осокорівки, Андріївки, Благодатного, Новогригорівки, Лозового, Мирного, Брускинського та Великого Артакового.

— На цьому напрямку ворог намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат під час бойових дій.

Також у Генштабі підкреслюють, що у російських військах зростають втрати у живій силі. Через це їхнє командування дедалі частіше переносить терміни ротацій передових підрозділів на невизначені терміни без їхнього доукомплектування особовим складом.

Це суттєво впливає на морально-психологічний стан російських військових і погіршує їх мотивацію до участі у бойових діях.