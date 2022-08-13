Перший отаман України: Gazeta Wyborcza розмістила на першій шпальті Залужного

Серпень, 13 в 20:38

Польська Gazeta Wyborcza опублікувала статтю про головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного.

Автор матеріалу Павел Смоленскі зазначив, що якби Мікеланджело мав виліпити генерала Залужного, але не побачив оригіналу, він пов’язав би Давида з Мойсеєм, найкрасивішою і водночас наймудрішою людиною у світі.

У статті він також припустив, що український генерал має хороше почуття гумору.

Зараз дивляться

Газета пригадала, як в інтерв’ю ще у вересні 2021 року журналіст жартома запитав генерала, чи не хотів би він проїхатися на танку під українським прапором на Красній площі.

— Звичайно, – відповів Залужний, додавши, що також планує проїхатися на Московському Арбаті.

Водночас український військовий заспокоїв москвичів, що буде робити це делікатно, тому що Арбат – це пам’ятник, а пам’ятники не можна руйнувати.

Зараз натомість на кремлівських порталах, де прославляють агресивну та жорстоку війну, яку веде Росія проти України, вихваляють путінських бойовиків, коли вони руйнують старовинний собор чи церкву.

Автор статті пише, що Залужний герой, наставник та перевершує найбільших українських князів. Він зазначає, що прості українці захоплюються головнокомандувачем ЗСУ, як знаменитостями.

Залужний став героєм не лише в ЗМІ, але й між простими українцями та, насамперед, своїми підлеглими, оскільки поводився з рядовим так само, як і з полковником. Він намагається зберегти життя солдатам, попри втрати української армії. Росіяни ж відправляють своїх як гарматне м’ясо.

Окрім цього газета Gazeta Wyborcza вийшла у тираж, розмістивши на першій сторінці українського генерала із заголовком: Генерал Валерій Залужний перший отаман України.