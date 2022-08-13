Після війни розпочнеться реконструкція застарілого житла: закон йде на перше читання

Серпень, 13 в 19:56

Верховна Рада незабаром розгляне у першому читанні законопроєкт №6458, у разі ухвалення якого в Україні після закінчення війни розпочнеться комплексна реконструкція кварталів застарілого житла, так званих хрущовок.

Парламенський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді прийняти документ за основу, повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

– Після перемоги в Україні розпочнеться процес відбудови та відновлення громад. І в цьому контексті маємо подбати й про комплексну реконструкцію застарілого житлового фонду, який наразі через вичерпаний експлуатаційний ресурс є проблемним та некомфортним для проживання, – пояснила вона.

За її словами, Мінрегіон розробив новий документ на заміну чинному закону, оскільки деякі його вимоги на практиці неможливо реалізувати.

Зараз дивляться

Козловська розповіла, що цей законопроєкт уряд підтримав ще минулого року, тому під час підготовки до другого читання у ньому змінять акценти, пов’язані з відбудовою житла, зруйнованого або пошкодженого внаслідок війни.

Що передбачено законопроєктом:

Реконструкція торкнеться не лише багатоповерхівок, а й соціально-транспортної інфраструктури в межах визначеного кварталу.

Запровадження алгоритму ухвалення рішень про реконструкцію застарілого житла.

Удосконалення процедури компенсації власникам застарілого житла.

Різні варіанти відселення людей під час реконструкції.

Будуть визначені заходи з реконструкції кварталу або мікрорайону в залежності від того, чи це модернізація з відселенням мешканців або без, чи знесення багатоквартирного будинку.

Передбачено розширення джерел фінансування проєктів реконструкції.

Автори документу також наголошують, що реконструкція проводитиметься за новими будівельними нормами, тобто з урахуванням вимог енергоефективності, безбар’єрності, що надалі значно зменшить витрати на утримання такого житла.

Для відбудови зруйнованого війною житла Україна вже запросила 28 країн.

Наразі йдеться про відновлення інфраструктури Київської, Одеської, Житомирської та Харківської областей.