У Житомирі тимчасово відключили водопостачання – причина

Серпень, 14 в 21:42

У Житомирі тимчасово відключили водопостачання через аварійну ситуацію на трансформаторній підстанції, внаслідок чого пошкоджено обладнання.

Про це повідомляє Комунальне підприємство Житомирводоканал у Facebook. За останніми даними, тривають роботи з відновлення підстанції.

За попередніми даними, у Житомирі сьогодні не буде води – на підстанції спалахнула пожежа.

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У коментарях до повідомлення КП пояснило, що лише зараз ліквідували займання. Фахівці з’ясовують характер спричинених пошкоджень.