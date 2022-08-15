Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

У Житомирі тимчасово відключили водопостачання – причина

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Житомирі тимчасово відключили водопостачання – причина
Фото: Depositphotos

У Житомирі тимчасово відключили водопостачання через аварійну ситуацію на трансформаторній підстанції, внаслідок чого пошкоджено обладнання.

Про це повідомляє Комунальне підприємство Житомирводоканал у Facebook. За останніми даними, тривають роботи з відновлення підстанції.

За попередніми даними, у Житомирі сьогодні не буде води – на підстанції спалахнула пожежа.

Зараз дивляться

У коментарях до повідомлення КП пояснило, що лише зараз ліквідували займання. Фахівці з’ясовують характер спричинених пошкоджень.

Читайте
Не платять зарплату: у Маріуполі працівники водоканалу влаштували бунт

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка