У Житомирі тимчасово відключили водопостачання – причина
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У Житомирі тимчасово відключили водопостачання через аварійну ситуацію на трансформаторній підстанції, внаслідок чого пошкоджено обладнання.
Про це повідомляє Комунальне підприємство Житомирводоканал у Facebook. За останніми даними, тривають роботи з відновлення підстанції.
За попередніми даними, у Житомирі сьогодні не буде води – на підстанції спалахнула пожежа.
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У коментарях до повідомлення КП пояснило, що лише зараз ліквідували займання. Фахівці з’ясовують характер спричинених пошкоджень.