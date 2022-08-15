У Києві очікується потужна злива – оголошено жовтий рівень небезпечності

Серпень, 15 в 18:22

У Києві та області оголосили перший рівень небезпечності. До кінця доби 15 серпня та до кінця доби завтра, 16 серпня, у столиці очікуються грози.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Укргідрометцентр.

— Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері, а в разі сильного вітру – триматися подалі від рекламних щитів та дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка КК Київавтодор.

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У разі підтоплень проїжджої частині чи тротуарів киянам радять звертатися до диспетчерської: 044-284-74-19. У разі падіння дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби: 101 або 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.

16 серпня, окрім Києва, перший рівень небезпечності через погоду оголошено ще у низці регіонів України.