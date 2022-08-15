ЮНІСЕФ зупиняє приймання заявок на допомогу для ВПО: причини та дата
ЮНІСЕФ зупиняє приймання заявок на допомогу для ВПО. Про це ЮНІСЕФ повідомили на своєму офіційному сайті.
Детальніше про допомогу від ЮНІСЕФ та зупинення приймання заявок – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Зупиняють приймання заявок – причина
Програма грошової допомоги від ЮНІСЕФ Спільно — це додаткова підтримка багатодітних українських сімей, які постраждали від війни.
Програма від ЮНІСЕФ почала приймати заявки на допомогу майже з самого початку повномасштабної війни.
Станом на 10 серпня 2022 року, ЮНІСЕФ надав допомогу понад 112 тис. родин, які виховують 331 тис. дітей, зокрема 33 тис. дітей з інвалідністю.
14 серпня 2022 року о 23.00 реєстрація на програму грошової допомоги Спільно від ЮНІСЕФ призупинена.
Як повідомляється на сайті, інформація щодо подальшої реєстрації буде доступна пізніше.
Припинити приймання заявок у ЮНІСЕФ вирішили, щоб опрацювати усі заявки та здійснити виплати родинам, які подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу.
Заявки, подані до 23:00 14 серпня, будуть опрацьовані, тому, якщо ви ще не надіслали заявку, встигніть зробити це до неділі 14 серпня.
Нагадаємо, заявки проходять два етапи перевірки:
- технічний відбір – перевіряються дані, які ви вказали. Якщо все добре, ви отримаєте СМС з підтвердженням.
- відібрані заявки перевіряють на відповідність критеріям програми. Якщо ваша родина відповідає усім критеріям, вам буде нарахована допомога.
Допомога від ЮНІСЕФ – що передбачає
Протягом першої фази Програми ЮНІСЕФ допомагає родинам в Україні, які належать до однієї з двох категорій:
- мають трьох і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років на момент подачі заявки;
- мають двох і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.
Опікуни дітей теж можуть подавати заявку на отримання допомоги, якщо відповідають цим критеріям.
Багатодітним сім’ям буде виплачуватись допомога у розмірі 2 200 грн раз на місяць, але не більше як на п’ятьох осіб.
Родина отримає одноразову виплату за три місяці на зазначений банківський рахунок чи картку протягом чотирьох тижнів з моменту подання заявки.
Як надіслати заявку на допомогу від ЮНІСЕФ та що для цього потрібно – дивіться тут.