Серпень, 16 в 16:25

З 29 липня в електронному кабінеті вступника з’явилася можливість подавати заяви на вступ до вишів.

У 2022 році абітурієнт має право подати 20 заяв, водночас для вступу на бюджет їхня кількість не має перевищувати 5.

Чи можна скасувати заяву на вступ до певного університету – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Скасування заяви в електронному кабінеті вступника

Варто зазначити, що після подання першої заяви в електронному кабінеті нічого змінити не можна.

Це стосується особистої інформації та даних про вступника. Тому варто уважно перевірити, чи коректно ви вказали контактний телефон, завантажили власне фото та додали сертифікати ЗНО за минулі роки.

Що стосується скасування самих заяв, то така практика можлива. Проте є певні нюанси.

Скасувати подану заяву без втрати пріоритету можна тільки до моменту її розгляду закладом освіти (до присвоєння статусу Зареєстровано в закладі освіти або Потребує уточнення вступником).

Тобто, якщо вашу заявку заклад освіти ще не розглянув, ви можете її скасувати без втрати пріоритету.

Для цього:

зайдіть в свій електронний кабінет;

оберіть заяву, яку хочете скасувати;

яку хочете скасувати; знайдіть та натисніть Активні дії;

оберіть кнопку Скасувати.

У випадку, коли університет вже розглянув вашу заявку та у своєму е-кабінеті ви бачите статус Зареєстровано в закладі освіти або Потребує уточнення вступником, то скасувати заяву можна тільки з втратою пріоритету.

Тобто подати нову з таким же пріоритетом ви вже не можете.

Вступна кампанія 2022

Приймання заяв на вступ 2022 розпочався 29 липня і триватиме до 23 серпня 18.00.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на бюджет відбудеться до 29 серпня. Подача документів для виконання вимог для зарахування на бюджет до 18:00 2 вересня.

Зарахування на бюджет відбудеться 5 вересня, а переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт не пізніше 19 вересня. Зарахування на контракт відбудеться не пізніше 30 вересня.

Фото: МОН