Серпень, 16 в 8:01

Українці можуть отримати фінансову допомогу від благодійної організації ADRA Ukraine.

З початком війни в Україні ADRA Ukraine підтримує та допомагає українцям, які постраждали внаслідок бойових дій.

Як отримати допомогу від ADRA Ukraine та що вона передбачає – читайте в нашому матеріалі.

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Кому надається допомога

Критеріям програми ADRA Ukraine відповідають:

сім’ї з дітьми, які перебувають на території військових дій або виїхали звідти;

багатодітні сім’ї, діти-сироти та напівсироти;

вагітні жінки й ті, які годують дитину;

жінки або чоловіки, які самостійно утримують сім’ю;

особи старше 50 років з інвалідністю;

особи з інвалідністю / з хронічними захворюваннями / пораненням внаслідок бойових дій.

На фінансову допомогу можуть розраховувати люди, які перебувають у Києві, Харкові, Сумах, Миколаєві, Херсоні, Луганську, Донецьку, Житомирі, Запоріжжі, Чернігові та у їхніх областях.

Благодійною програмою розрахована фінансова допомога на суму 6 660 грн на кожну зареєстровану людину.

Як отримати допомогу

Щоби отримати фінансову допомогу, необхідно надіслати відповідну заявку. Заявки приймаються лише через гарячу лінію. Слід зателефонувати та обговорити усі деталі з оператором.

Номер телефону: (067) 333-17-52

Заявки не приймаються через чат-боти, електронну пошту та месенджери соцмереж.

Коли оператор прийме вашу заявку, треба буде надіслати свої документи у чат-бот у Viber або Telegram.

Які документи потрібні:

Копія/фото документів кожного члена сім’ї:

перша та друга сторінки паспорта та прописка;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження;

документ, що підтверджує ваш критерій вразливості.

Якщо у вас паспорт нового зразка, відповідно, копія/фото обох сторінок картки та додатка з пропискою.

До речі, після подання ваших документів у чат-боті вам може не надійти відповідь. Як зазначається на сайті ADRA, після опрацювання вашого запиту документи автоматично підтягнуться у базу даних.

У разі схвалення вам надішлють повідомлення SMS про нарахування коштів.