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Факти / Україна / Суспільство

Розпочалося подання електронних заяв на вступ до магістратури

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ВНЗ

16 серпня стартувала кампанія з подання електронних заяв у магістратуру для вступників на основі дипломів бакалавра, спеціаліста та магістра, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, для вступу на магістратуру станом на сьогодні зареєстровано 85,9 тис. електронних кабінетів, наразі уже подано близько 2,5 тис. заяв.

 

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На бюджет і контракт прийом заяв триватиме:

  • до 23 серпня (за індивідуальною усною співбесідою);
  • до 15 вересня (для вступу за МТНК/МКТ (ЄВІ/ЄФВВ) або фаховим іспитом у закладі освіти).

Хто не встигне до зазначених дат, потім зможуть подати заяву лише на контрактну форму навчання.

Зарахування на бюджет відбудеться 25 вересня, на контракт – до 30 листопада.

Терміни подання заяв на бюджет для учасників спеціальної сесії МТНК/МКТ будуть визначені найближчим часом.

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Фото: Міносвіти

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