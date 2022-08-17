Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

6600 грн одним платежем: як українцям отримати допомогу від організації Acted

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
6600 грн одним платежем: як українцям отримати допомогу від організації Acted
Фото: Depositphotos

У Кропивницькому французька міжнародна неурядова організація Acted надає одноразову допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Як отримати грошову допомогу від Acted – дізнавалися Факти ICTV.

Що передбачає допомога та хто може отримати

Зараз дивляться

Розмір грошової допомоги становить 2 220 грн на кожного члена родини. Допомогу буде виплачено одноразово з розрахунку на всіх переміщених членів родини на період три місяці.

Тобто вам на картку надійде 6 600 грн одноразовим платежем.

Виплати будуть здійснюватися шляхом зарахування переказу на карту Ощадбанк або через Укрпошту.  

Претендувати на виплати можуть:

  • родини без працездатних чоловіків, в яких жінка виконує роль годувальника;
  • одинокі матері чи батьки, які виховують дітей;
  • одинокі люди похилого віку;
  • багатодітні родини;
  • родини, які виховують дітей з інвалідністю;
  • ВПО.

Як отримати

Для реєстрації в програмі потрібно мати з собою документи усіх переміщених членів родини:

  • паспорти;
  • ідентифікаційні коди;
  • свідоцтва про народження дітей;
  • статус ВПО.

Заявку на допомогу можна подати з 1 червня 2022 року, зателефонувавши на гарячу лінію.

Номери гарячої лінії:

  • +38095 365 6219;
  • +38093 609 9277;
  • +38099 636 8996;
  • +38099 144 3613.
Читайте
Допомога від Червоного Хреста 2500 грн для ВПО: як отримати

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка