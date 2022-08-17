Серпень, 17 в 8:33

У Кропивницькому французька міжнародна неурядова організація Acted надає одноразову допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Як отримати грошову допомогу від Acted – дізнавалися Факти ICTV.

Що передбачає допомога та хто може отримати

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Розмір грошової допомоги становить 2 220 грн на кожного члена родини. Допомогу буде виплачено одноразово з розрахунку на всіх переміщених членів родини на період три місяці.

Тобто вам на картку надійде 6 600 грн одноразовим платежем.

Виплати будуть здійснюватися шляхом зарахування переказу на карту Ощадбанк або через Укрпошту.

Претендувати на виплати можуть:

родини без працездатних чоловіків, в яких жінка виконує роль годувальника;

одинокі матері чи батьки, які виховують дітей;

одинокі люди похилого віку;

багатодітні родини;

родини, які виховують дітей з інвалідністю;

ВПО

Як отримати

Для реєстрації в програмі потрібно мати з собою документи усіх переміщених членів родини:

паспорти;

ідентифікаційні коди;

свідоцтва про народження дітей;

статус ВПО.

Заявку на допомогу можна подати з 1 червня 2022 року, зателефонувавши на гарячу лінію.

Номери гарячої лінії: