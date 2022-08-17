Кредит на житло під 3%: у жовтні стартує перший етап програми Доступна іпотека

Серпень, 17 в 16:50

Міністр економіки Юлія Свириденко підтвердила, що у жовтні уряд запустить перший етап програми Доступна іпотека для чотирьох категорій громадян – військовослужбовців, працівників сектору безпеки та оборони, медиків, вчителів та науковців.

– Увесь ланцюг процедур максимально цифровізований, дозволяє автоматично підтягувати необхідні дані про заявника, швидко взаємодіяти з банками, перевірити інформацію та повноту даних. Все це заощадить час та зніме бюрократичні перепони, – запевняє вона.

Взяти пільговий кредит зможуть платоспроможні українці віком 18-70 років, які не мають житла або володіють нерухомістю менше 52,5 кв. м (додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї) та не перебувають під санкціями.

Алгоритм участі у програмі передбачає подання заявки через Дію (така можливість розробляється і буде презентована згодом), отримання відповіді у банків на порталі, вибір житла, яке планується придбати на пільгових умовах.

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Останній крок – укладення договорів з банком та купівлі-продажу квартири.

У другому етапі програми Доступна іпотека, який розпочнеться з 2023 року, зможуть взяти участь всі українці, оформивши кредит на житло під 7% річних.

Програма Доступна іпотека запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Зокрема, отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском 20% для купівлі житла зможуть військовослужбовці, працівники сектора безпеки та оборони, медики, педагоги та науковці.