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Факти / Україна / Суспільство

Найпопулярніша категорія чоловіків, яких пропонують випускати за кордон

Валентина Летяк, редакторка стрічки
мобілізація
Фото: Depositphotos

У парламенті тривають дискусії щодо того, чи варто випускати за кордон чоловіків деяких професій з тих міркувань, що вони зароблятимуть гроші для бюджету України, заявив на брифінгу народний депутат, член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

– В Україні багато працівників, професії яких затребувані за кордоном. Найвідоміша категорія осіб, яких пропонують відпускати за кордон – це моряки, які виконують свої завдання чи працевлаштовуються на іноземних торгових суднах, – розповів Веніславський.

За його словами, моряки можуть заробляти гроші, які потім надходитимуть в Україну, проте це питання дуже складне й неоднозначне.

– На сьогодні серед народних депутатів немає єдності у розумінні того, чи варто лібералізувати можливість виїзду за кордон для певних категорій чоловіків, які не служать в ЗСУ, не є військовозобов’язаними і не мають відповідного досвіду, – наголосив нардеп.

Водночас, як зазначив політик, відповідь на це питання дав президент – перед законом усі рівні, привілеїв за професійною приналежністю бути не може.

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