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Факти / Україна / Суспільство

Як отримати 20% надбавки до пенсії – пояснення ПФУ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
пенсіонери пенсія
Фото: Depositphotos

Щоб отримати надбавку 20% до пенсії, внутрішньо переміщена особа, яка тимчасово перебуває у гірських районах, має звернутися до органу ПФУ особисто або через портал електронних послуг, якщо має кваліфікований електронний підпис, пояснила в ефірі телемарафону керівниця управління Пенсійного фонду у Львівській області Галина Недзельська.

За її словами, треба подати відповідне звернення та документ, який підтверджує, що пенсіонер зараз живе у гірському населеному пункті.

Недзельська наголосила, що такі посвідчення видаються у центрах надання адміністративних послуг або місцевими органами влади.

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Раніше Пенсійний кур’єр повідомив, що пенсіонери, які переїхали до гірських сіл, мають право на 20% надбавки до пенсії.

Надбавку до пенсії можуть отримати усі зареєстровані в гірських регіонах українці, зокрема і внутрішньо переміщені особи (ВПО).

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