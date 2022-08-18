Серпень, 18 в 7:47

Радник голови ОПУ Олексій Арестович називає маніпуляціями те, що Україна нібито не була готова до масштабного російського вторгнення.

Про це він заявив в ефірі Фейгін LIVE.

За його словами, зараз усі, хто говорить, що Україна не готувалася до війни, працюють на підрив національної безпеки України в інформаційній сфері.

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Крім того, Арестович запевнив, що Україна все ж таємно готувалася до війни, хоча можливо треба було зробити більше.

– Насправді ми наробили помилок. Всі. Можна було зробити набагато більше для підготовки до цього типу вторгнення, – вважає Арестович.

За його словами, згодом мають утворити неупереджену групу фахівців, яка й оцінить усі заяви західних партнерів, дії президента Зеленського, військового керівництва країни щодо запобігання повномасштабному нападу РФ.

– Після війни треба зібрати спеціальну комісію. Вони повинні провести повне дослідження і зробити висновок, можливо, дуже неприємний для нинішньої влади – хто, як і до чого готувався, що можна було зробити. І друге – хто що давав. Яка була допомога, які зусилля, – зазначив радник голови ОПУ Олексій Арестович.

Раніше видання Washington Post написало статтю, в якій йдеться, що президент РФ Володимир Путін планував швидко захопити Україну, вбити президента Володимира Зеленського, а російські війська мали намір дійти до західних областей, які диктатор вважає “неонацистськими та заселеними русофобами”.

За словами Зеленського, влада України завчасно не попередила українців про вторгнення Росії через те, що окупанти захопили б країну за три дні.