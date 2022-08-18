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Факти / Україна / Суспільство

Арестович закликав не вестися на маніпуляції про неготовність України до війни

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Арестович закликав не вестися на маніпуляції про неготовність України до війни
Фото: Генштаб ЗСУ

Радник голови ОПУ Олексій Арестович називає маніпуляціями те, що Україна нібито не була готова до масштабного російського вторгнення.

Про це він заявив в ефірі Фейгін LIVE.

За його словами, зараз усі, хто говорить, що Україна не готувалася до війни, працюють на підрив національної безпеки України в інформаційній сфері.

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Крім того, Арестович запевнив, що Україна все ж таємно готувалася до війни, хоча можливо треба було зробити більше.

– Насправді ми наробили помилок. Всі. Можна було зробити набагато більше для підготовки до цього типу вторгнення, – вважає Арестович.

За його словами, згодом мають утворити неупереджену групу фахівців, яка й оцінить усі заяви західних партнерів, дії президента Зеленського, військового керівництва країни щодо запобігання повномасштабному нападу РФ.

– Після війни треба зібрати спеціальну комісію. Вони повинні провести повне дослідження і зробити висновок, можливо, дуже неприємний для нинішньої влади – хто, як і до чого готувався, що можна було зробити. І друге – хто що давав. Яка була допомога, які зусилля, – зазначив радник голови ОПУ Олексій Арестович.

Раніше видання Washington Post написало статтю, в якій йдеться, що президент РФ Володимир Путін планував швидко захопити Україну, вбити президента Володимира Зеленського, а російські війська мали намір дійти до західних областей, які диктатор вважає “неонацистськими та заселеними русофобами”.

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За словами Зеленського, влада України завчасно не попередила українців про вторгнення Росії через те, що окупанти захопили б країну за три дні.

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