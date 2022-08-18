Серпень, 18 в 15:23

Контррозвідка СБУ виявила та затримала жителя Сумщини, якого завербувало ФСБ РФ і який у перші дні повномасштабного вторгнення допоміг ворожій важкій техніці пройти із Сумської до Київської області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Так, зрадник безпечними шляхами “провів” на Київщину 128 одиниць техніки окупантів.

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Після звільнення Сумської області чоловік продовжив співпрацювати із ФСБ РФ, зокрема збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння підрозділів ЗСУ в регіоні.

Під час обшуків у помешканні зловмисника вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами комунікації з російськими кураторами.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 111 (державна зрада та державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На Одещині співробітники СБУ затримали агента російських спецслужб. Він збирав дані, які ворог згодом використовував для ракетних обстрілів півдня регіону.

У Миколаєві співробітники СБУ затримали українця, за інформацією якого російські окупанти неодноразово завдавали артилерійських та ракетних ударів по місту та області.