Серпень, 18 в 10:51

З 1 жовтня 2022 року жінки певних спеціальностей мають стати на військовий облік. Проте до тих, хто вчасно це не зробить, жорсткі санкції одразу не застосовуватимуть.

Про це поінформував нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Він зазначив, що військовий обов’язок жінок не є новим для України. Зокрема, і за радянських часів, і за часів незалежності нашої держави жінки певних професій мали перебувати на військовому обліку. Йдеться про тих, хто отримав професійну освіту в певній сфері й має документ на підтвердження своєї кваліфікації (а не про тих, хто працює не за спеціальністю).

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Веніславський нагадав, що ще минулого року, до початку повномасштабної війни, вийшов наказ Міністерства оборони України про розширення переліку спеціальностей, за якими жінки мають стати на військовий облік. А зараз, за словами нардепа, йдеться про те, щоб довести цю процедуру “до певного логічного завершення”.

Перелік військово-облікових спеціальностей жінок був спочатку значно розширений, але згодом Міноборони внесло в нього корективи.

– На сьогодні це жінки, котрі мають військово-облікові спеціальності, яких можуть потребувати Збройні сили. Це працівники медичної сфери, сфери харчування, в тому числі можуть бути технологи приготування харчової продукції для потреб ЗСУ. Це жінки, які мають спеціальності, пов’язані із засобами зв’язку, інформаційними технологіями, хімічною продукцією, – розповів нардеп.

Веніславський уточнив, що для жінок, які з 1 жовтня не стануть на облік, жорсткі санкції одразу не передбачені, однак існує адміністративна відповідальність.

У майбутньому ж за систематичне ухиляння від військового обліку можуть застосовуватися примусові заходи.

– Якщо вони не стануть на військовий облік, то ніяких жорстких негативних наслідків щодо них не буде застосовуватись одразу. Хоча за це передбачена адміністративна відповідальність. І я думаю, що в майбутньому в разі ухилення від військового обліку можуть бути застосовані, в тому числі, примусові заходи відповідальності. Саме до тих, хто буде системно ухилятись від виконання даних нормативно-правових актів, – наголосив нардеп.

Як відомо, в липні перелік професій та спеціальностей жінок, які мають стати на військовий облік, значно скоротили: до 14 спеціальностей і семи професій. Серед них – хімічні технології, комунікації, комп’ютерні науки, метрологія, харчові технології, фізична терапія, медицина, психологія, видавництво та поліграфія тощо.

За ігнорування військового обліку передбачена адміністративна відповідальність (штрафи).

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ запропонували ставити жінок на військовий облік лише за їхньою згодою.

Джерело: Media Center Ukraine