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Ворог може вдарити по Україні на День Незалежності з трьох напрямків – Жданов

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ворог може вдарити по Україні на День Незалежності з трьох напрямків – Жданов
Фото: Depositphotos

На території Білорусі триває підготовка до масштабних ракетних ударів по інфраструктурі України на 24 серпня, у День Незалежності. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, ворожа армія, найімовірніше, може вдарити з трьох боків: Білорусі, Російської Федерації та Чорного моря.

– У Білорусі йде підготовка. Найімовірніше, вони робитимуть масований удар – це залучення максимальної кількості пускових установок або випущених ракет, – вважає Жданов.

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На його думку, агресор може бити по території України з Білорусі, Росії та Чорного моря. Він згадав масований удар по Кременчуку, коли запустили 74 ракети з трьох напрямків. Військовий експерт припускає, що ворог може знову повторити подібну атаку по Україні.

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