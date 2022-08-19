Серпень, 19 в 9:21

За минулу добу Збройні сили України ліквідували щонайменше 400 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також за попередгю добу наші воїни вдало знищили майже 40 одиниць важкої техніки, зокрема танків, ББМ та артилерійських систем.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні в Україні на 19 серпня:

особового складу – 44 700 (+400) осіб,

танків ‒ 1899 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 4195 (+16) од,

артилерійських систем – 1016 (+6) од,

РСЗВ – 266 (+1) од,

засобів ППО – 141 (+5) од,

літаків – 234 од,

гелікоптерів – 197 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2) од,

крилатих ракет – 190,

кораблів /катерів – 15 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3130 (+69) од,

спеціальної техніки – 94 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Раніше Оперативне командування Південь повідомило, що за попередню добу ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ на півдні виконали понад 200 вогневих завдань. Наша авіація завдала чотири удари по скупченню живої сили ворога, озброєння та техніки в Баштанському (на Миколаївщині) та Бериславському районах (на Херсонщині).