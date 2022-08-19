Серпень, 19 в 16:50

В українському інформаційному просторі вибухи, які час від часу лунають у Росії, називають бавовною.

Звідки пішла така назва та чому це стало народним мемом – читайте в нашому матеріалі.

У них хлопки, у нас бавовна

Повернемось до часів перших вибухів у Бєлгороді.

Зараз дивляться

Ще навесні у російському місті, яке розташоване неподалік українського кордону, почало коїтись щось дуже нехарактерне для РФ.

У місті постійно щось вибухало та спалахувало. У той час як росіяни не розуміли, що відбувається, їх влада просто мовчала, ніяк не коментувавши події.

А от місцеві бєлгородські журналісти не могли лишитись осторонь і назвали ці “дивні речі” – хлопками. Тому наступні кілька тижнів у пропагандистських ЗМІ можна було побачити чимало цікавих заголовків – У Бєлгороді знову щось хлопає, У Бєлгороді знову хлопки тощо.

Така позиція дуже порадувала та насмішила креативних українців, тому хлопки почали називати бавовною. Адже мовою самих росіян, вибухи – це хлопки, що співзвучно з українською назвою тканини рослинного походження — бавовною.

Росіяни настільки бояться використати слово вибух, що в них тепер постійно щось хлопає – то в Бєлгороді, то нещодавно у Криму.

Ось так і з’явився цікавий та доволі милий термін – бавовна.

Росіяни постійно не там курять

Останнім часом в анексованому Криму стало неспокійно. Російська неуважність та куріння у непризначених для цього місцях призводить до постійних хлопків та пожеж.

Лише протягом тижня у різних районах півострова на декількох військових об’єктах сталася бавовна, тож місцеві жителі та туристи почали чути перші, але не останні вибухи.

Почалось усе з Новофедорівки, коли на аеродромі Саки пролунали потужні вибухи. Відомо, що цей аеродром є одним із ключових для російської авіації на півострові, який вона використовує для авіаударів по Україні.

За словами очевидців, пролунало щонайменше 15 вибухів. У РФ же заявили, що на аеродромі в Новофедорівці начебто здетонували авіаційні боєприпаси, що й спричинило бавовну.

А зранку 16 серпня у селищі Азовське, що в Джанкойському районі окупованого Криму, теж пролунали вибухи у військовій частині російських окупантів.

У Росії ці вибухи на військовому об’єкті пояснили так – просто сталося займання в результаті детонації боєприпасів.

Пізно ввечері четверга, 18 серпня, у Керчі місцеві повідомляють про щонайменше два вибухи. За словами очевидців, звуки гучних вибухів пролунали у районі Кримського мосту.

Також про потужні вибухи повідомляється у районі авіабази Бельбек. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у коментарі російським пропагандистам заявив, що нібито в районі Бельбеку був збитий безпілотник.

Як бачимо, у Криму доволі неспокійно, постійні бавовни змусили близько 40 тис. росіян покинути півострів, хоч вони там жили як у себе вдома і все було дуже душевно.

Українці ж підхопили тренд і почали постити у мережі різноманітні меми та приколи про кримську бавовну. Підхопили цей рух і відомі українські мережі.