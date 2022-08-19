Серпень, 19 в 14:56

Українці, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року, мають змогу оформити в ЄС статус біженця або тимчасового захисту.

Проте вони мають особливі умови отримання та правила. У яких випадках особа втрачає статус біженця – читайте в нашому матеріалі.

У яких випадках особа може втратити статус біженця

Особа, яка подалась на статус біженця, має певні обмеження та заборони. Серед них:

Зараз дивляться

не можна залишити країну ЄС до моменту отримання статусу;

не можна повертатися в Україну після отримання статусу;

отримання статусу; працевлаштуватися до моменту отриман­ня статусу теж не можна;

документи, які посвідчують особу, у вас заберуть.

Наявність статусу біженця вигідний тим, що дає право легально жити в іноземній країні і не бути депортованим до рідної держави, навіть якщо всі безвізові чи візові терміни перебування за кордоном завершились.

Проте особа втрачає статус біженця, якщо вона повернулася до своєї країни чи набула нове громадянство.

Коли втрачається статус біженця

Статус біженця – індивідуальне право в країнах ЄС, яке надається після спеціального адміністративного та юридичного процесу, що визначає, чи має особа обґрунтовані причини для отримання цього статусу.

Отримати статус біженця можуть:

особи, які є громадянами України та вимушено залишили країну через війну;

особи, які проживали на території України на законних підставах, але мають громадянство інших країн;

особи без громадянства.

Цей статус надає особам багато прав в країнах ЄС, а саме:

право на медичну допомогу;

доступ до освіти для дітей та підлітків;

доступ до ринку праці (відповідно до політики країн ЄС на ринку праці);

право на соціально-побутові послуги;

право на укладання шлюбу;

право на щомісячну грошову допомогу.

Для отримання статусу біженця необхідно подати відповідну заяву у країні, де ви хочете залишитись.

Отримання статусу процес не швидкий та може тривати близько пів року.

Заявнику також необхідно пройти медичну комісію, а також процедуру відцифровування відбитків пальців.

Протягом місяця після написання заяви міграційна служба проводить співбесіду з заявником, за результатами якої приймається рішення про надання притулку.

Насправді, отримувати статус біженця є сенс у тому випадку, якщо українець планує й далі проживати в ЄС.