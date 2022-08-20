Серпень, 20 в 17:40

Останнім часом з’являються чутки про посилені ракетно-бомбові удари Росії на День державного прапора (23 серпня) та День Незалежності України, який припадає на 24 серпня. Про це стверджують військові експерти, українська розвідка. А у Києві та інших містах для додаткової безпеки мирних жителів заборонено проводити масові заходи цьогоріч на святкову дату, а також допоки триватиме воєнний стан в Україні.

Чи справді є ризики

Дійсно, існують значні ризики, що ворог може завдати більше масованих ударів по території України. Найімовірніше це відчують навіть жителі західних областей України, які вважають більш-менш безпечнішими, ніж Південь, Центр на Схід. Про наближення загрози свідчить низка факторів:

ситуація на території Білорусі, а саме велика концентрація російських авіаційних та ракетних сил;

ймовірність помсти Росії за вдалі удари по військових об’єктах у Криму, внаслідок чого російська армія зазнала величезних втрат;

наближення важливих дат в Україні, зокрема, Дня державного прапора (23 серпня) та Дня Незалежності (24 серпня).

Концентрація сил у Білорусі біля кордонів України

Стало відомо, що Росія накопичує на території Білорусі авіацію та ракети. Найімовірніше країна-агресор планує завдати нових та потужних ударів по містах України. За даними моніторингової групи Беларускі Гаюн, на аеродромі Зябрівка у Білорусі, яка перебуває під контролем російської армії, розташовано від 10 до 14 одиниць зенітних ракетних систем С-400 Тріумф.

Зараз дивляться

Також моніторингова група зафіксувала у Білорусі три рухомі трикоординатні станції радіолокації КАСТА-2Е2, два зенітні комплекси Панцир та склад боєприпасів, на якому є не менше 15-60 ракет для ЗРК С-300/400.

Що думають про загрозу в Генеральному штабі ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ припускають, що загроза масованих ударів з Білорусі по мирних містах України як була з 24 лютого, так і досі залишається. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний теж неодноразово заявляв, що концентрація ракетних систем у Білорусі викликає занепокоєння.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що найімовірніше країна-агресор “привітає” українців з Днем Незалежності ракетними ударами. Українські захисники фіксують переміщення російської армії та боєприпасів у Білорусі, серед яких є ракети Іскандер та інші. Він стверджує, що загроза нікуди не зникла, тому потрібно бути особливо обережними на 23 та 24 серпня.

Військові експерти також не виключають можливості потужних ударів по Україні після 20 серпня. На думку полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, російська армія розуміє, що 23 серпня буде День державного прапора, а 24 серпня припадає на День Незалежності України. Тому окупанти на символічні для України дати хочуть максимально завдати ударів ракетами по Україні, вважає він.

Жданов нагадав, де потрібно ховатися під час загрози ракетних ударів чи обстрілів, якщо поруч немає укриттів. На його думку, можна перечекати небезпеку у погребі, якщо йдеться про територію приватного будинку. Жданов зазначив, що саме там є найбільше шансів вижити без серйозних наслідків.

Водночас у будинку варто пам’ятати про правило двох несучих стін. Якщо укриття розташовано у підвалі, тоді варто запам’ятати виходи з нього, щоб вибратися з-під завалів у разі небезпеки.

Що потрібно знати про святкування Дня Незалежності

У Києві та інших містах України заборонено масові заходи на 23 та 24 серпня, проте на День Незалежності на Хрещатику у Києві відбудеться виставка знищеної російської військової техніки, яка вже почала працювати.

Згідно з повідомленням КМДА, Київський метрополітен у період з 21 до 24 серпня працюватиме за іншим графіком – з 06:00 до 21:00 вечора. На День Незалежності у Києві монумент Батьківщина-мати та інші знакові місця планують підсвітити синьо-жовтими кольорами.