Серпень, 20 в 14:53

День Незалежності у Києві відзначатимуться на державному рівні. Масові заходи зборонено, проте на столичному Хрещатику відбудеться виставка знищеної російської військової техніки.

Проте подивитися на техніку ворога, точніше на те, що від неї лишилося, можне вже зараз, не чекаючи 24 серпня.

Дивіться фоторепортаж Фактів ICTV.

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Виставка знищеної російської техніки на Хрещатику до Дня Незалежності / 6 фотографий

У Києві 24 серпня монумент Батьківщина-мати у Києві та інші знакові місця підсвітять кольорами Державного прапора України, а у Національному заповіднику Софія Київська представники всіх церков молитимуться за Україну.

Напередодні Кабмін затвердив план заходів з відзначення 31-ї річниці незалежності України.