До 23 серпня у Києві оновлять головний прапор України

Серпень, 21 в 11:37

Головний прапор України оновлять напередодні свята. Зранку 22 серпня комунальники на кілька годин приспустять полотнище одного з символів держави, встановленого на території Меморіального комплексу Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Перед Днем державного прапора полотно замінять згідно з планом регламентних робіт.

– Місто, як і раніше, дбає про те, аби утримувати полотно головного державного прапора та флагшток у належному стані, – наголошують у КМДА.

Цей флагшток найбільший в Україні, його висота сягає майже 90 м, важить 32 тонни. А розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

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Попри повномасштабну війну День Державного прапора України (23 серпня) та День Незалежності (24 серпня) відзначатимуться на державному рівні. Уряд затвердив план заходів.