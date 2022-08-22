У двох громадах Київщини заборонили продаж спиртного
Відсьогодні в районах Київської області, які знаходяться неподалік кордону з Білоруссю, заборонено продаж спиртних напоїв.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Іванківської селищної громади Олег Береговий.
За його даними, з 21 серпня набрав чинності наказ про заборону продажу алкогольних напоїв у торговельних мережах (магазинах) та закладах громадського харчування на території Іванківської та Поліської територіальних громад Вишгородського району.
Йдеться про північну частину Київщини, яка знаходиться неподалік від кордонів з Республікою Білорусь.
– Наказ Вишгородської районної військової адміністрації “Про заборону продажу алкогольних напоїв у торговельних мережах (магазинах) та закладах громадського харчування на території Іванківської та Поліської територіальних громад Вишгородського району. Заборона починає діяти з 00:00 годин 21 серпня 2022 року і до особливого розпорядження, – написав він.
Нагадаємо, у травні на Харківщині заборонили продаж міцних алкогольних напоїв до кінця воєнного стану.