У МВС назвали три області, де виявили найбільше колаборантів

Серпень, 21 в 18:30

Найбільше колаборантів від початку повномасштабної війни в Україні виявлено у трьох областях: Житомирській – 33, Сумській – 15 та Київській – 10, повідомляє МВС.

За цей час Нацполіція відкрила майже 1,2 тис. кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму, за якими 199 особам оголошено підозру. Серед них найбільше цивільних.

Водночас кількість виявлених колаборантів не зменшується, щомісяця реєструється в середньому 160 таких проваджень.

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Сьогодні у Харківській області повідомили підозру 38-річному чоловіку, який намагався догодити російським окупантам.

Він розграбував військові частини та склади у Вовчанську, після чого передавав загарбникам вкрадені продукти та паливно-мастильні матеріали.