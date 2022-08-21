Загроза посилення провокацій: у Харківській ОВА пояснили збільшення комендантської години

Серпень, 21 в 12:53

Найближчими днями існує загроза посилення провокацій з боку РФ, тому керівництво Харківської ОВА ухвалило рішення про збільшення тривалості комендантської години.

– У Харкові та області, які постійно обстрілює РФ, є загроза посилення провокацій, про які раніше повідомляли ОВА та її голова Олег Синєгубов. Останній тиждень посилених обстрілів про це свідчить. Ми не повинні давати ворогові шансів на жодні провокації, тому начальник ОВА ввів посилення та збільшення тривалості комендантської години, – зазначили у пресслужбі обласної військової адміністрації.

Там уточнили, що найближчими днями також буде запроваджено комплекс заходів для підвищення обороноздатності міста та області.

З 22 серпня в Харківській області комендантська година розпочинатиметься о 19:00 і триватиме до 07:00 наступного дня.

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Крім того, на День Незалежності вона діятиме з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.