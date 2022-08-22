Серпень, 22 в 17:01

На деяких районах Дніпропетровщини змінили комендантську годину на День незалежності України.

Про нові правила та комендантську годину у Дніпропетровській області на 24 серпня 2022 року – читайте в нашому матеріалі.

Масових заходів не буде

Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко повідомив, що цього року через повномасштабну війну в Україні, 23 та 24 серпня на території області проводити масові заходи не будуть.

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– Вони заборонені заради безпеки, – зазначив Резніченко.

Також на Дніпропетровщині не впроваджують вихідні дні на День незалежності.

– Усі підприємства та установи прошу, за можливості, працювати дистанційно, – наголосив голова ОДА.

Комендантська година

Комендантська година в області майже без змін:

у Нікопольському районі, як і раніше, стартує з 21:00 ;

; у Криворізькому – з 22:00 ;

; у Дніпровському, Павлоградському, Новомосковському, Кам’янському районах – з 23:00 ;

; у Кам’янському та Дніпрі – комендантська година з опівночі.

Усюди комендантська година триватиме до 05:00.

Подовжили її лише у Синельниківському районі – з 21.00 до 6.00.

Резніченко додає, що у цей час виходити на вулицю не можна. Правоохоронці патрулюватимуть міста та села вдень та вночі у посиленому режимі.

Крім того, голова ОДА закликав містян бути особливо пильними – зважати на сигнали тривоги і переходити у безпечні місця.

– Ми стоїмо проти підлого і підступного ворога, який тероризує наші міста та села – хоче зламати наш дух і спротив, – зазначив Резніченко.