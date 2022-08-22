Серпень, 22 в 13:27

Уся Україна з острахом очікує 23-24 серпня. Якщо для українців це – велике свято, День Незалежності України, то для росіян – відмінна нагода для провокацій.

Яку комендантську годину запроваджують в Україні на День Незалежності – читайте в нашому матеріалі.

Харківщина

На Харківщині запроваджують подовжену комендантську годину – з 19:00 23 серпня до 7:00 25 серпня.

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В інші дні, починаючи з 22 серпня, комендантська година триватиме з 19:00 до 7:00.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

– День Незалежності – це про наше ДНК. Це те, що ми захищали, захищаємо й будемо захищати. Не дамо ворогу шансів на жодні провокації. Тому у свято нашої незалежності будемо максимально пильними, – зазначив Синєгубов.

Київ та область

У столиці запроваджувати подовжену комендантську години не планують.

Водночас, у Києві заборонили проведення масових заходів у період з 22 до 25 серпня у зв’язку з високою ймовірністю ракетних обстрілів міста російськими окупантами.

Тобто у Києві та області на святкові дні, як і раніше, діятиме комендантська година – з 23:00 до 05:00.

Миколаївщина

У Миколаєві теж відмовились від подовженої комендантської години.

– Місто ми закривати не будемо на 23-24 серпня. Проте прошу всіх бути максимально акуратними, – написав Віталій Кім у своєму Telegram.

Проте у місті хочуть перевести усіх працівників на дистанційну роботу у ці дні. За словами Кіма, наразі готують розпорядження.

Жодних масових заходів у Миколаєві та області теж не планують. Крім того, Кім також наголосив, що в Баштанському та всіх інших районах подовжену комендантську годину також запроваджувати не планують.

Раніше повідомлялося, що рішенням головного коменданта Баштанського району Миколаївщини ухвалено введення на його території подовженої комендантської години з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня 2022 року.

Запоріжжя

Наразі офіційної інформації з приводу комендантської години у Запоріжжі та області немає.

Про плани подовжувати заборону відвідування вулиць на святкові дні, облрада теж не повідомляла.

Тому, ймовірніше, у святкові дні комендантська година у Запоріжжі та області буде з 22:00 до 05:00.

Одеса

Як житимуть одесити на святкові дні наразі невідомо. Офіційної інформації про запровадження подовженої комендантської години немає.

Тому на 23-24 серпня 2022 року в Одесі, ймовірніше, не можна буде перебувати на вулиці з 23:00 до 05:оо.

Суми та Львів

У цих містах планують урочистості на День незалежності України, проте будуть вони не масовими.

Що стосується комендантської години, то на 23-24 серпня у цих містах вона буде незмінна – з 23:00 до 05:00.

Як поводитись 23-24 серпня 2022 року

В Україні активно посилюють безпекову ситуацію на святкові дні. Через ймовірні масовані ракетні удари росіян, українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

У ці дні краще бути обережними, не відвідувати місця з великим скупченням людей, триматися недалеко від укриттів та обов’язково реагувати на повітряні тривоги.