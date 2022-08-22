Серпень, 22 в 14:43

В Україні діє релігійна організація Лицарі Колумба. Організація допомагає українцям, які опинились у важких життєвих обставинах через повномасштабну війну.

Про організацію Лицарі Колумба України та як отримати від них допомогу – читайте в нашому матеріалі.

Лицарі Колумба

Це найбільша у світі католицько-братерська організація, заснована в США блаженним отцем Майклом Дж. МакҐівні в 1882 році.

Зараз дивляться

Членами спільноти є понад 1,8 млн чоловіків, котрі зібрані у 16 тис. радах в 14 країнах світу. Лицарями можуть бути лише практикуючі чоловіки-католики віком від 18 років.

Членство поділяється на чотири різних ступені, кожен з яких ілюструє певний принцип ордена. За підтримку Лицарями Церкви і місцевих громад, а також за їх благодійну діяльність, Папа Іван Павло II називав орден сильною правою рукою Церкви.

Процес заснування в Україні організації Лицарі Колумба був розпочатий ще попереднім главою УГКЦ блаженнішим Любомиром Гузаром, який під час 123-ї Верховної конвенції Лицарів Колумба запросив лицарів розпочати свою діяльність в Україні.

Ця ініціатива пізніше була підтримана главою УГКЦ блаженнішим Святославом Шевчуком та митрополитом Мечиславом Мокшицьким зі сторони Римо-Католицької Церкви.

Майже 100 чоловіків в Україні стали лицарями, серед них, також блаженніший Святослав Шевчук та митрополит Львівський Мечислав Мокшицький набули першого та другого ступеня.

Перша Рада Лицарів Колумба в УГКЦ була створена 20 вересня 2013 року при Патріаршому Соборі Воскресіння Христового і носить ім’я св. Володимира Великого.

Допомога українцям

З початком повномасштабної війни в Україні, Лицарі Колумба з різних країн світу почали підтримувати та допомагати українцям, які цього потребують.

У травні та червні 2022 року лицарі Канади, Польщі та України спільними зусиллями направили в Україну тисячі ящиків з гуманітарною допомогою.

Лицарі в Канаді значною мірою фінансували цю допомогу, лицарі в Польщі збирали їх, а українські лицарі доставляли їх ВПО.

Аналогічна допомога була профінансована лицарями США, ще напередодні Великодня.

Загалом, гуманітарна допомога від Лицарів Колумба передбачає ковдри, килимки, засоби гігієни, ліки, засоби для першої допомоги, господарські товари, продуктові набори тощо.

Наразі спільнота є транспортним місцем збору гуманітарної допомоги. Лицарі Колумба з різних куточків світу надсилають допомогу до Польщі, а вже з Польщі все прямує на Західну Україну.

У Львові та Івано-Франківську чоловіки приймають та вивантажують гуманітарний вантаж, далі сортують його та розподіляють для найбільш потребуючих.

Як отримати допомогу

Лицарі Колумба допомагають переважно біженцям та людям, які проживають на територіях, що найбільше постраждали від ворожих обстрілів.

В українські міста, де є ради Лицарів, направляють гуманітарну допомогу, яку вже лицарі самостійно роздають людям, які цього потребують.

Фото: Лицарі Колумба