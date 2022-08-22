Коли абітурієнти дізнаються, чи зараховані вони на бюджет – дати
Вступна кампанія 2022 року триває. Випускники вже склали національний мультимедійний тест та чекають на результати поданих до вишів заяв.
Коли буде відомо чи вступив абітурієнт на бюджет – читайте в нашому матеріалі.
Основні терміни вступу 2022
З 29 липня 2022 року в електронному кабінеті вступника з’явилася можливість подавати заяви на вступ до університетів.
У 2022 році абітурієнт має право подати 20 заяв, водночас для вступу на бюджет їхня кількість не має перевищувати 5.
Приймання заяв розпочалося 29 липня і триватиме до 23 серпня 18.00.
А для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів подати заяви можна було лише до 18.00 8 серпня.
Отримання результатів – дати
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на бюджет відбудеться не пізніше 29 серпня.
Водночас, підтвердити бажання навчатися за кошти державного бюджету та подати оригінали документів до вишів необхідно до 2 вересня (18:00).
Крім того, саме зарахування відбудеться:
- 5 вересня – на бюджет;
- не пізніше 30 вересня – на контракт (дати зарахування залежать від правил самого вишу).
Перевестися на вакантні місця держзамовлення можна до 19 вересня 2022 року.