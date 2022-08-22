Серпень, 22 в 17:12

Останнім часом з’являються чутки про посилені ракетно-бомбові удари Росії на День державного прапора (23 серпня) та День Незалежності України, який припадає на 24 серпня. Про це стверджують військові експерти, українська розвідка. Попередив про небезпеку і президент Володимир Зеленський.

У Києві та інших містах для додаткової безпеки мирних жителів заборонено проводити масові заходи цьогоріч на святкову дату, а також допоки триватиме воєнний стан в Україні.

Чи справді є ризики

Дійсно, існують значні ризики, що ворог може завдати більше масованих ударів по території України. Найімовірніше, це відчують навіть жителі західних областей України, які вважаються більш-менш безпечнішими, ніж Південь, Центр на Схід. Про наближення загрози свідчить низка факторів:

Зараз дивляться

ситуація на території Білорусі, а саме велика концентрація російських авіаційних та ракетних сил;

ймовірність помсти Росії за вдалі удари по військових об’єктах у Криму, внаслідок чого російська армія зазнала величезних втрат;

наближення важливих дат в Україні, зокрема, Дня державного прапора (23 серпня) та Дня Незалежності (24 серпня).

Концентрація сил у Білорусі біля кордонів України

Стало відомо, що Росія накопичує на території Білорусі авіацію та ракети. Найімовірніше, країна-агресор планує завдати нових та потужних ударів по містах України. За даними моніторингової групи Беларускі Гаюн, на аеродромі Зябрівка у Білорусі, який перебуває під контролем російської армії, розташовано від 10 до 14 одиниць зенітних ракетних систем С-400 Тріумф.

Також моніторингова група зафіксувала у Білорусі три рухомі трикоординатні станції радіолокації КАСТА-2Е2, два зенітні комплекси Панцир та склад боєприпасів, на якому є не менше 15-60 ракет для ЗРК С-300/400.

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Що кажуть в українській владі

Увечері 20 серпня президент Володимир Зеленський попередив українців, що Росія може готувати особливо жорстокі та цинічні провокації у важливі для нашої держави свята – День прапора та День Незалежності. Окрім того, 23 серпня відбудеться другий саміт Кримської платформи.

– Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але і в будь-який інший тиждень за ці пів року Росія робила те саме постійно – гидке й жорстоке, – зазначив президент.

Він додав, що українці мають бути достатньо міцними, щоб вистояти та пройти весь шлях до перемоги.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зі свого боку попередив про можливе збільшення кількості ракетних ударів РФ по українських містах 23-24 серпня. Він наголосив, що загроза існує і для Києва.

– Росіяни захочуть отримати компенсацію за ці пів року, за те, що їх принизили, за спекотний сезон в Криму і за стійкість, яку демонструє Україна, – заявив Подоляк, та закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Секретар РНБО Олексій Данілов також не виключив провокацій РФ на День Незалежності. Він додав, що ворог готує дуже потужну інформаційну провокацію проти президента Володимира Зеленського.

Що думають про загрозу в Генеральному штабі ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ зауважують, що загроза масованих ударів з Білорусі по мирних містах України як була з 24 лютого, так і досі залишається. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний теж неодноразово заявляв, що концентрація ракетних систем у Білорусі викликає занепокоєння.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що найімовірніше, країна-агресор “привітає” українців із Днем Незалежності ракетними ударами. Українські захисники фіксують переміщення російської армії та боєприпасів у Білорусі, серед яких є ракети Іскандер та інші. Він наголошує, що загроза нікуди не зникла, тому потрібно бути особливо обережними 23 та 24 серпня.

Думки військових експертів

Військові експерти теж не виключають можливості потужних ударів по Україні після 20 серпня. Полковник запасу ЗСУ Олег Жданов каже: російська армія пам’ятає, що 23 серпня буде День державного прапора, а 24 серпня – День Незалежності України. Тому окупанти у символічні для України дати хочуть максимально завдати ударів ракетами по Україні, вважає він. Експерт назвав ситуацію, коли ворог накопичує ракети біля кордонів України, “затишшям перед бурею”.

За його словами, РФ може готувати провокації у вигляді групових ракетних ударів по всій Україні.

Жданов нагадав, де потрібно ховатися під час загрози ракетних ударів чи обстрілів, якщо поруч немає укриттів. На його думку, можна перечекати небезпеку у погребі, якщо йдеться про територію приватного будинку. Жданов зазначив, що саме там найбільше шансів вижити без серйозних наслідків.

Водночас у будинку слід пам’ятати про правило двох несучих стін. Якщо укриття розташоване у підвалі, тоді варто запам’ятати виходи з нього, щоб вибратися з-під завалів у разі небезпеки.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко теж вважає, що агресор може вдатися до ударів по містах та обстрілів цивільної інфраструктури на День Незалежності. Він звернув увагу, що 24 серпня буде пів року повномасштабної війни.

Мусієнко наголосив, що Росії не вдалося реалізувати жоден зі своїх сценаріїв в Україні. Тож єдине, що можуть вчинити окупанти – ракетний терор.

Коментуючи ситуацію довкола Запорізької АЕС, експерт заявив, що агресор навряд чи влаштує там масштабні провокації, з огляду на “досить серйозні попередження”, які лунають із Заходу. Зокрема, в США та Великій Британії пролунали заяви, що напад на ЗАЕС буде розцінений як привід для реалізації 5 статті Північноатлантичного договору щодо колективної оборони.

Судилище над захисниками Маріуполя

На День Незалежності України, 24 серпня, РФ також планує влаштувати судилище над захисниками Маріуполя.

Першим таку інформацію озвучив мер тимчасово окупованого міста Вадим Бойченко, зазначивши, що це буде показовим актом помсти з боку ворога. Згодом дані підтвердили в ГУР Міноборони України.

За інформацією української розвідки, загарбники вже монтують залізні клітки на сцені Маріупольської камерної філармонії. В ГУР не виключають, що окупанти можуть завдати по приміщенню, де відбуватиметься судилище, точкового ракетного удару, та звинуватити в цьому ЗСУ.

Як додав військовий експерт Олег Жданов, Кремль може піти на такий теракт, оскільки російські війська не мають жодних перемог на фронті, а населенню РФ потрібно щось пред’являти.

Президент Володимир Зеленський уже наголосив, що судилище над українськими військовополоненими в Маріуполі на День Незалежності України стане лінією, за якою будь-які переговори з РФ будуть неможливі.

Що потрібно знати про святкування Дня Незалежності

У Києві та інших містах України заборонено масові заходи на 23 та 24 серпня, проте на День Незалежності на Хрещатику у Києві відбудеться виставка знищеної російської військової техніки, яка вже почала працювати.

Згідно з повідомленням КМДА, Київський метрополітен у період з 21 до 24 серпня працюватиме за іншим графіком – з 06:00 до 21:00 вечора. На День Незалежності у Києві монумент Батьківщина-мати та інші знакові місця планують підсвітити синьо-жовтими кольорами.