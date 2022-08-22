Серпень, 22 в 16:00

Більшість українців, які виїхали з України після 24 лютого, оформили статус тимчасового захисту.

Які права надає статус тимчасового захисту та за яких умов він припиняється – читайте в нашому матеріалі.

У яких випадках тимчасовий захист припиняє діяти

Тимчасовий захист можна втратити, якщо:

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війна в Україні завершиться і Рада ЄС прийме рішення про скасування тимчасового захисту українців;

особа вчинила злочин проти миру, людства або неполітичний злочин (в останньому випадку до отримання тимчасового захисту).

Крім того, тимчасовий захист це не статус біженця. Проте особа, яка вже має тимчасовий захист може оформити й статус біженця.

У такому випадку, людина не має права покидати країну, поки очікує статус біженця.

Тимчасовий захист для українців

Аби отримати тимчасовий захист українські біженці повинні звернутися до органів влади відповідної країни ЄС, які займаються такими питаннями.

За результатами розгляду звернення, українцям мають видати відповідний документ, який підтверджує статус тимчасового захисту та перелік їхніх прав.

Тривалість тимчасового захисту становить 1 рік, який може бути автоматично подовжений кожні 6 місяців ще на рік.

У випадку, якщо по закінченню усіх термінів ситуація в Україні не зміниться, біженці можуть подовжити тимчасовий захист ще на рік. Тобто максимальний строк тимчасового захисту – три роки.

Водночас, цей статус надає українцям багато прав на території ЄС, зокрема:

дозвіл на проживання на період тимчасового захисту (на 1 рік з можливістю продовження);

доступ до роботи (вимоги очікування 6 місяців на відміну від отримання статусу біженця в цьому випадку не має);

доступ до освіти (діти до 18 років мають право навчатись у закладах освіти на рівні громадян країни перебування);

забезпечення житлом (заселення у центр чи надання засобів для проживання);

доступ до соціального забезпечення;

доступ до медичного обслуговування;

право на відповідну інформацію про тимчасовий захист;

можливість отримати статус біженця у майбутньому;

можливість повернутися в країну громадянства в будь-який момент.