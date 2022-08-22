Україна працює над інтеграцією польських електронних документів – Федоров

Серпень, 22 в 14:13

Мінцифри зараз працює над тим, щоб польські електронні документи могли приймати та зчитувати в Україні.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу в Києві.

– Це перший кейс, коли дві держави створюють такий цікавий обмін нового формату з шерингом документів з одного мобільного додатка до іншого. І це відкриває для нас великі можливості в ЄС, тому що зараз вивчається направлення електронних документів до Євросоюзу, і ми залучені до робочих груп, які опікуються цими питаннями, – пояснив він.

Держсекретар з цифровізації, урядовий уповноважений з питань кібербезпеки Польщі Януш Цешинський своєю чергою повідомив, що сторони розглядають можливість для розширення співпраці.

Зараз дивляться

Наприкінці липня Верховна Рада підтримала надання особливих гарантій для громадян Польщі. Це означає, що поляки можуть перебувати на території України протягом 18 місяців після ухвалення закону, користуватися такими ж правовими та соціальними гарантіями, як і українці.

Зокрема, вони мають право на працевлаштування без спеціального дозволу, держреєстрацію як платників податків, на провадження господарської діяльності, здобуття освіти, соціальні виплати та медичне обслуговування.