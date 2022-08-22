Серпень, 22 в 16:47

Центр протидії дезінформації оприлюднив перелік неправдивої інформації про оновлені сигнали повітряних тривог – на що українцям варто звернути увагу.

Фейк – звук церковних дзвонів, гудок потягу, набат – немає таких сигналів!

Наприкінці березня Вінницька міськрада одна з перших затвердила нові звуки повітряної тривоги в разі виникнення хімічної та радіаційної небезпеки, а також оповіщення про початок евакуації.

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З текстом рішення можна ознайомитися на сайті міськради.

Фейк – нові звуки повітряних тривог незаконні.

Постанова Кабінету міністрів №733 від 27.09.2017 затверджує положення про організацію оповіщення. Згідно із документом, саме органи місцевого самоврядування самостійно затверджують порядок оповіщення і мають право самостійно обирати сигнали.

Фейк – почув звук потягу біля вокзалу – біжи в укриття.

Звук відповідної тривоги лунатиме із системи оповіщення, і триватиме щонайменше 30 секунд. Водночас диктор говоритиме: Увага всім! і повідомляє про порядок дій під час небезпеки.

Нагадаємо, що за станом повітряних тривог можна слідкувати на онлайн-карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ЦПД