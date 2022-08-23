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Факти / Україна / Суспільство

День пам’яті жертв сталінізму та нацизму: Путін хоче, щоб його порівнювали зі Сталіним

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Імперський угар путіна
Фото: Факти ICTV

23 серпня Європа згадує жертв сталінізму та нацизму. Саме цього дня у 1939 році Німеччина та Радянський Союз підписали Угоду про ненапад, або пакт Молотова — Ріббентропа, який призвів до початку Другої світової війни.

Підписання пакту відбувалося за особистої присутності Йосипа Сталіна.

Цим договором сторони убезпечували себе від нападу один на одного, а також зобов’язувалися дотримуватися нейтралітету, якщо одна з них ставала об’єктом воєнних дій третьої сторони.

Зараз дивляться

Одним із міфів Радянського Союзу, а тепер і Росії, щодо підписання Угоди про ненапад, було те, що СРСР боровся за мир, а пакт начебто був вимушеним кроком.

– Останніми роками Росія для того, щоб виправдати ту жорстоку війну, тогочасну політику Радянського Союзу, наразі намагається просувати теорію про “вимушений крок”. Крім того, в Росії згадують Мюнхенську угоду (угода, підписана в Мюнхені 30 вересня 1938 року, про передачу Чехословацькою Республікою Судетської області Третьому Рейху – Ред.) І зараз говорять, що теж саме Сталін вимушений був зробити у 1939 році, коли підписували Угоду про ненапад, – розповідає військовий експерт та історик Михайло Жирохов.

На його думку, на той час у Сталіна не було потреби укладати такий договір, адже Гітлер не збирався нападати на СРСР.

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Злочинна змова двох тоталітарних режимів

Ще до підписання пакту Гітлер призначив дату й час нападу на Польщу. Договір мав і таємний додаток, за яким Сталін та Гітлер розділили сфери впливу у Європі – Німеччині відходили окремі території Польщі й Литва, а СРСР – Фінляндія, Латвія, Естонія, частина Польщі й Бессарабія.

Військовий експерт та історик вважає, що саме розподілу впливу зараз домагається російський президент Володимир Путін.

– Він хоче підписання Заходом договору, за яким країни, які входили до Радянського Союзу, зостаються під впливом Москви. Після війни, в тих країнах, які захопив СРСР, Сталін проводив свою політику: ставив своїх “посіпак”, економічні питання також вирішувалися через Москву. Ось це зараз Путін намагається повторити, – говорить Михайло Жирохов.

Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року із нападу Німеччини на Польщу. А 17 вересня до Польщі увійшли радянські війська. До 20 вересня Львів оточили нацисти, а 22 вересня до міста підійшла Червона армія.

За словами історика, пакт Молотова – Ріббентропа був основою політики Сталіна у Східній Європі й означав розподіл сфер впливу на континенті.

– Якщо говорити про 17 вересня 39-го року, то у радянській історіографії це видавали як визвольний потік. Тобто тоді Радянський Союз прийшов на “захист” україномовних та білоруськомовних людей. Це теж саме пояснення, як і у Путіна зараз щодо України, – зауважив Михайло Жирохов.

28 вересня 1939 року Радянський Союз та Німеччина підписали договір про територіальний поділ Польщі – так званий Договір про дружбу та кордон. Цей документ доповнював пакт Молотова — Ріббентропа.

До складу СРСР увійшли території Західної України та Західної Білорусі (1939 р.), а згодом країни Балтії, Бессарабія, Північна Буковина (1940 р.). Наприкінці 1939 року Радянський Союз напав на Фінляндію, за що його оголосили агресором і виключили з Ліги націй 14 грудня 1939 року.

СРСР був союзником Третього Райху до червня 1941 року.ч

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Європейський день пам’яті жертв сталінізму та нацизму

23 вересня 2008 року Європейський парламент ухвалив декларацію, якою засудив пакт Молотова — Ріббентропа, адже він призвів до масових вбивств, депортацій людей, створення концтаборів.

Європарламент мав на меті зберегти пам’ять про жертв воєнних злочинів того часу, а також усіляко зміцнювати мир та стабільність на Європейському континенті.

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І на сам кінець…

Тоді, понад 80 років тому, Сталін мріяв про панування в Європі, про поширення ідеології комунізму.

Зараз Путін намагається наслідувати Сталіна, хоче, щоб його порівнювали зі Сталіним, який “підняв країну з нуля до ядерної держави”.

– Путін хоче, щоб із ним рахувалися, домовлялися, щоб його вважали достойним геополітичним гравцем, і тому часом “косплеїть” Сталіна. Зараз оце “победобесие”, тези про Велику Вітчизняну війну – це основа російського культурного коду. Тому хоче того Путін чи не хоче, а він повинен бути, як Сталін, – підсумував історик Михайло Жирохов.

Джерело: Український Інститут національної пам’яті

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