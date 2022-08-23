Серпень, 23 в 12:09

23 серпня Європа згадує жертв сталінізму та нацизму. Саме цього дня у 1939 році Німеччина та Радянський Союз підписали Угоду про ненапад, або пакт Молотова — Ріббентропа, який призвів до початку Другої світової війни.

Підписання пакту відбувалося за особистої присутності Йосипа Сталіна.

Цим договором сторони убезпечували себе від нападу один на одного, а також зобов’язувалися дотримуватися нейтралітету, якщо одна з них ставала об’єктом воєнних дій третьої сторони.

Зараз дивляться

Одним із міфів Радянського Союзу, а тепер і Росії, щодо підписання Угоди про ненапад, було те, що СРСР боровся за мир, а пакт начебто був вимушеним кроком.

– Останніми роками Росія для того, щоб виправдати ту жорстоку війну, тогочасну політику Радянського Союзу, наразі намагається просувати теорію про “вимушений крок”. Крім того, в Росії згадують Мюнхенську угоду (угода, підписана в Мюнхені 30 вересня 1938 року, про передачу Чехословацькою Республікою Судетської області Третьому Рейху – Ред.) І зараз говорять, що теж саме Сталін вимушений був зробити у 1939 році, коли підписували Угоду про ненапад, – розповідає військовий експерт та історик Михайло Жирохов.

На його думку, на той час у Сталіна не було потреби укладати такий договір, адже Гітлер не збирався нападати на СРСР.

Злочинна змова двох тоталітарних режимів

Ще до підписання пакту Гітлер призначив дату й час нападу на Польщу. Договір мав і таємний додаток, за яким Сталін та Гітлер розділили сфери впливу у Європі – Німеччині відходили окремі території Польщі й Литва, а СРСР – Фінляндія, Латвія, Естонія, частина Польщі й Бессарабія.

Військовий експерт та історик вважає, що саме розподілу впливу зараз домагається російський президент Володимир Путін.

– Він хоче підписання Заходом договору, за яким країни, які входили до Радянського Союзу, зостаються під впливом Москви. Після війни, в тих країнах, які захопив СРСР, Сталін проводив свою політику: ставив своїх “посіпак”, економічні питання також вирішувалися через Москву. Ось це зараз Путін намагається повторити, – говорить Михайло Жирохов.

Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року із нападу Німеччини на Польщу. А 17 вересня до Польщі увійшли радянські війська. До 20 вересня Львів оточили нацисти, а 22 вересня до міста підійшла Червона армія.

За словами історика, пакт Молотова – Ріббентропа був основою політики Сталіна у Східній Європі й означав розподіл сфер впливу на континенті.

– Якщо говорити про 17 вересня 39-го року, то у радянській історіографії це видавали як визвольний потік. Тобто тоді Радянський Союз прийшов на “захист” україномовних та білоруськомовних людей. Це теж саме пояснення, як і у Путіна зараз щодо України, – зауважив Михайло Жирохов.

28 вересня 1939 року Радянський Союз та Німеччина підписали договір про територіальний поділ Польщі – так званий Договір про дружбу та кордон. Цей документ доповнював пакт Молотова — Ріббентропа.

До складу СРСР увійшли території Західної України та Західної Білорусі (1939 р.), а згодом країни Балтії, Бессарабія, Північна Буковина (1940 р.). Наприкінці 1939 року Радянський Союз напав на Фінляндію, за що його оголосили агресором і виключили з Ліги націй 14 грудня 1939 року.

СРСР був союзником Третього Райху до червня 1941 року.ч

Європейський день пам’яті жертв сталінізму та нацизму

23 вересня 2008 року Європейський парламент ухвалив декларацію, якою засудив пакт Молотова — Ріббентропа, адже він призвів до масових вбивств, депортацій людей, створення концтаборів.

Європарламент мав на меті зберегти пам’ять про жертв воєнних злочинів того часу, а також усіляко зміцнювати мир та стабільність на Європейському континенті.

І на сам кінець…

Тоді, понад 80 років тому, Сталін мріяв про панування в Європі, про поширення ідеології комунізму.

Зараз Путін намагається наслідувати Сталіна, хоче, щоб його порівнювали зі Сталіним, який “підняв країну з нуля до ядерної держави”.

– Путін хоче, щоб із ним рахувалися, домовлялися, щоб його вважали достойним геополітичним гравцем, і тому часом “косплеїть” Сталіна. Зараз оце “победобесие”, тези про Велику Вітчизняну війну – це основа російського культурного коду. Тому хоче того Путін чи не хоче, а він повинен бути, як Сталін, – підсумував історик Михайло Жирохов.

Джерело: Український Інститут національної пам’яті