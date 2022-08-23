Грошова допомога від ADRA Ukraine: як українцям отримати 6 660 грн
Українці можуть отримати фінансову допомогу від благодійної організації ADRA Ukraine.
З початком війни в Україні ADRA Ukraine підтримує та допомагає українцям, які постраждали внаслідок бойових дій.
Як отримати допомогу від ADRA Ukraine та що вона передбачає – читайте в нашому матеріалі.
Кому надається допомога
Критеріям програми ADRA Ukraine відповідають:
- сім’ї з дітьми, які перебувають на території військових дій або виїхали звідти;
- багатодітні сім’ї, діти-сироти та напівсироти;
- вагітні жінки й ті, які годують дитину;
- жінки або чоловіки, які самостійно утримують сім’ю;
- особи старше 50 років з інвалідністю;
- особи з інвалідністю / з хронічними захворюваннями / пораненням внаслідок бойових дій.
На фінансову допомогу можуть розраховувати люди, які перебувають у Києві, Харкові, Сумах, Миколаєві, Херсоні, Луганську, Донецьку, Житомирі, Запоріжжі, Чернігові та у їхніх областях.
Благодійною програмою розрахована фінансова допомога на суму 6 660 грн на кожну зареєстровану людину.
Як отримати допомогу
Щоби отримати фінансову допомогу, необхідно надіслати відповідну заявку. Заявки приймаються лише через гарячу лінію. Слід зателефонувати та обговорити усі деталі з оператором.
Номер телефону: (067) 333-17-52
Заявки не приймаються через чат-боти, електронну пошту та месенджери соцмереж.
Коли оператор прийме вашу заявку, треба буде надіслати свої документи у чат-бот у Viber або Telegram.
Які документи потрібні:
Копія/фото документів кожного члена сім’ї:
- перша та друга сторінки паспорта та прописка;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження;
- документ, що підтверджує ваш критерій вразливості.
Якщо у вас паспорт нового зразка, відповідно, копія/фото обох сторінок картки та додатка з пропискою.
До речі, після подання ваших документів у чат-боті вам може не надійти відповідь. Як зазначається на сайті ADRA, після опрацювання вашого запиту документи автоматично підтягнуться у базу даних.
У разі схвалення вам надішлють повідомлення SMS про нарахування коштів.