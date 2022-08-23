Погода на День Незалежності 2022

Серпень, 23 в 13:03

Погода на День Незалежності України цього року буде дуже спекотною та сухою. Максимальна температура становитиме +33 градуси.

За прогнозами Укргідрометцентру, 24 серпня дощі та грози очікуються лише на Закарпатті, де вночі буде +14 +16, а вдень – від +30 до +32.

У північних областях вночі +14 +19, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +29 +32.

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На півдні країни нічна температура становитиме +18 +20, денна – від +30 до +33 градусів.

У центральних регіонах 24 серпня вночі +15 +19, вдень +30 +32.

На сході вночі прогнозують +19 +21, вдень +31 +33.

У західних областях відповідно вночі +14 +16, вдень температура підвищиться до +31.

У Києві на День Незалежності також сухо та спекотно: вночі +17 +19, вдень +30 +32.