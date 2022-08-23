Українців закликають бойкотувати продукцію колаборантів з Росією

Серпень, 23 в 16:19

У торговельних мережах по всій Україні пройшла акція з бойкотування продукції компаній, що залишилися працювати на російському ринку.

Для того, щоб позначити її, активісти наклеїли на товари наліпки з надписом Спонсори російського тероризму та фотографією президента РФ Путіна.

На стікерах розміщено QR-код, що веде на сайт, де наявний повний перелік міжнародних брендів-колаборантів і вказана сума податків, яку сплатив кожен з цих виробників до російського бюджету.

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Таким чином активісти намагалися донести до споживачів ідею про те, що українці, купуючи товари таких компаній, приховано фінансують вбивства своїх співвітчизників.

Адже ці виробники підтримують економіку агресора та сплачують до бюджету РФ мільярди доларів, які потім йдуть на фінансування війни проти України.

За словами блогера та PR-консультанта Сергія Дідковського, який підтримав акцію, бойкот цих брендів – це персональний внесок кожного українця у перемогу та персональне дієве ембарго.

– Бойкотувати продукцію від брендів, що досі працюють у Росії. Навіщо? Тому що економічний тиск — це зброя. Немає грошей, немає доступу до технологій, інструментів та запчастин — немає чим підживлювати війну. Неможливість отримання зовнішніх запозичень виключає Росію з усіх глобальних економічних процесів. Незважаючи на це, деякі глобальні бренди вирішили продовжити бізнес і в Україні, і в Росії, – написав Дідковський.

Серед відомих компаній, які, попри майже шість місяців військової агресії РФ, так і не пішли з російського ринку – бренди Nestle, Mondelez, PepsiCo та їхня продукція – Nescafé, Lay’s, Doritos, ХрусTeam, KitKat, Люкс, Cheetos тощо.

Як повідомлялося, в Україні після початку повномасштабної війни пройшло вже декілька акцій, спрямованих на бойкот виробників-колаборантів.

Для перевірки компанії на предмет їхньої співпраці з Росією створено Telegram-бот, в якому є повний перелік брендів, що продовжує фінансувати російську економіку.