Серпень, 24 в 16:39

З початком повномасштабної війни кожен українець знаходиться в небезпеці.

Росіяни щодня гатять ракетами по нашим містам, руйнують інфраструктуру та вбивають мирне населення.

Що таке артилерійський обстріл та як врятуватися під час обстрілу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Що таке артилерійський обстріл

Це один з найнебезпечніших видів вогневого ураження під час війни. видів вогневого враження. Саме в результати артобстрілу можлива велика кількість жертв серед мирного населення.

Розпізнати артобстріл неважко. Якщо ви почули залп запуску та побачили димний слід снаряду у повітрі або ж спалахи вночі — найімовірніше, це артилерійський обстріл.

На звук він як пролітаюча ракета, до речі, його також можна сплутати з гулом літака.

Артилерійський обстріл може здійснюватися із систем залпового вогню, наприклад, з Градів.

Як діяти під час артобстрілу

Якщо ви вдома:

негайно спускайтесь у підвал. Якщо підвал відсутній або зачинений, просто спустіться на перший поверх;

якщо артилерійський обстріл застав вас у будинку зненацька, швидко йдіть в кімнату віддалену від напрямку обстрілу;

лежачи або сидячи притуліться до несучої стіни.

Найчастіше осколки потрапляють у приміщення через вікна, тому сядьте якнайдалі від них.

Якщо у вас приватний будинок, спустіть у льох. Але пам’ятайте, що його може завалити.

У підвал чи льох обов’язково візьміть телефони, запас води та документи.

Якщо ви на вулиці і почули свист снаряду, а через 2-3 секунди – вибух, одразу падайте на землю на закривайте голову руками. Варто перечекати перший обстріл лежачи.

Головне, не панікувати, ваш мозок повинен працювати тверезо.

Швидко і уважно озерніться довкола та пошукайте місце для схованки, надійне укриття:

спеціально обладнані бомбосховища;

підземні переходи;

метро;

будь-яка канава, траншея чи яма;

широка труба водостоку (максимум на 3-4 м);

вздовж широкого бордюру чи паркану

дуже великий підвал під капітальними будинками старої забудови;

оглядова яма відкритого гаража чи СТО;

каналізаційні люки поруч із вашим будинком, однак, щоб це була саме каналізація чи водопостачання – в жодному разі не газова магістраль;

Лягати потрібно аби знизити шанс влучення осколків. Осколки летять вгору й по дотичній. Якщо людина стоїть – більше ймовірності опинитися в них на шляху.

Залишатися в укриття варто ще 10 хв після закінчення обстрілу.

Які ще бувають обстріли

Зазвичай розрізняють обстріл стрілецькою зброєю, мінометний та артилерійський.

Звук обстрілу стрілецькою зброєю неможливо сплутати — це звучання вистрілів пістолетів, гвинтівок та автоматів.

Для мінометного обстрілу характерними є звуки гучного свисту та вибухів снаряда.