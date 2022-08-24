Артилерійський обстріл: що це та як врятуватися
З початком повномасштабної війни кожен українець знаходиться в небезпеці.
Росіяни щодня гатять ракетами по нашим містам, руйнують інфраструктуру та вбивають мирне населення.
Що таке артилерійський обстріл та як врятуватися під час обстрілу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Що таке артилерійський обстріл
Це один з найнебезпечніших видів вогневого ураження під час війни. видів вогневого враження. Саме в результати артобстрілу можлива велика кількість жертв серед мирного населення.
Розпізнати артобстріл неважко. Якщо ви почули залп запуску та побачили димний слід снаряду у повітрі або ж спалахи вночі — найімовірніше, це артилерійський обстріл.
На звук він як пролітаюча ракета, до речі, його також можна сплутати з гулом літака.
Артилерійський обстріл може здійснюватися із систем залпового вогню, наприклад, з Градів.
Як діяти під час артобстрілу
Якщо ви вдома:
- негайно спускайтесь у підвал. Якщо підвал відсутній або зачинений, просто спустіться на перший поверх;
- якщо артилерійський обстріл застав вас у будинку зненацька, швидко йдіть в кімнату віддалену від напрямку обстрілу;
- лежачи або сидячи притуліться до несучої стіни.
Найчастіше осколки потрапляють у приміщення через вікна, тому сядьте якнайдалі від них.
Якщо у вас приватний будинок, спустіть у льох. Але пам’ятайте, що його може завалити.
У підвал чи льох обов’язково візьміть телефони, запас води та документи.
Якщо ви на вулиці і почули свист снаряду, а через 2-3 секунди – вибух, одразу падайте на землю на закривайте голову руками. Варто перечекати перший обстріл лежачи.
Головне, не панікувати, ваш мозок повинен працювати тверезо.
Швидко і уважно озерніться довкола та пошукайте місце для схованки, надійне укриття:
- спеціально обладнані бомбосховища;
- підземні переходи;
- метро;
- будь-яка канава, траншея чи яма;
- широка труба водостоку (максимум на 3-4 м);
- вздовж широкого бордюру чи паркану
- дуже великий підвал під капітальними будинками старої забудови;
- оглядова яма відкритого гаража чи СТО;
- каналізаційні люки поруч із вашим будинком, однак, щоб це була саме каналізація чи водопостачання – в жодному разі не газова магістраль;
Лягати потрібно аби знизити шанс влучення осколків. Осколки летять вгору й по дотичній. Якщо людина стоїть – більше ймовірності опинитися в них на шляху.
Залишатися в укриття варто ще 10 хв після закінчення обстрілу.
Які ще бувають обстріли
Зазвичай розрізняють обстріл стрілецькою зброєю, мінометний та артилерійський.
Звук обстрілу стрілецькою зброєю неможливо сплутати — це звучання вистрілів пістолетів, гвинтівок та автоматів.
Для мінометного обстрілу характерними є звуки гучного свисту та вибухів снаряда.