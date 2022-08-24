Факти / Україна / Суспільство Серпень, 24 в 11:18 Захищено: Куди віддавати дитину 1 вересня: топ-10 дистанційних шкіл України 2022 Владислава Ткаченко, Редакторка сайту Фото: Depositphotos Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче: Пароль: Зараз дивляться Теги: Дистанційне навчання, Освіта в Україні, Школа Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!