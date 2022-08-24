Серпень, 24 в 12:57

ООН розширює програму багатоцільової грошової допомоги. Виплати від УВКБ ООН отримають ще 70 тис. українців.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

З початком повномасштабного війни на території України, УВКБ ООН надало допомогу понад 140 тис. українців, які протягом трьох місяців отримували виплати у розмірі 2 200 грн.

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У Міністерстві зазначили, що війна триває, і багато людей і досі потребують грошової допомоги, особливо напередодні зимового сезону.

– Особливо гострою є потреба в допомозі напередодні зимового сезону, забезпеченні соціального захисту найбільш вразливим категоріям населення в Україні (самотніх літніх людей, осіб з інвалідністю, таких, що потребують догляду, та ін.), посиленні спроможності територіальних громад щодо надання переміщеним особам соціальних послуг, – зазначили у Міністерстві соцполітики.

Задля підтримки постраждалих від війни було ухвалено рішення розширити програму грошової підтримки й охопити ще 70 тис. людей.

– Організація планує і надалі підтримувати розвиток цифрових технологій у соціальній сфері, – додали у Міністерстві.

Як і раніше, перевага надаватиметься найвразливішим категоріям населення – самотнім літнім людям, особам з інвалідністю, ВПО тощо.

Щоб отримати виплати від ООН, потрібно подати заявку на отримання допомоги від міжнародних організацій на платформі єДопомога.

Отримувачів грошових виплат обиратимуть з українців, зареєстрованих на єДопомога.