Серпень, 24 в 12:24

Укрпошта до святкування Дня Незалежності випустила марку Вільні, Незламні, Непереможні.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Від сьогодні нову марку вже можна купити в онлайн-магазині Укрпошти та на інших торгових майданчиках.

Зараз дивляться

– З такою сильною назвою їй нічого не завадить, як і тим, хто щодня наближає нашу перемогу, — зазначив Смілянський.

Автором ескізів є український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін.

Марку також можна придбати у відділеннях Укрпошти або на маркетплейсах ROZETKA, Kasta, Prom, а також на Amazon та Ebay.

– Через невеликий тираж в 1 млн маємо певні обмеження: до 10 блоків і максимум до двох конвертів першого дня в одні руки на відділеннях або до п’яти поштових блоків та п’яти художніх конвертів на одне замовлення, якщо купуєте онлайн, — повідомив Ігор Смілянський.

Раніше повідомлялося, що 23-24 серпня 2022 року більшість підприємств та установ в Україні працюватимуть дистанційно, або не працюватимуть взагалі. Все через можливі ракетні удари РФ.

В Укрпошті повідомили, що 24 серпня 2022 року більшість відділень працюватиме за звичайним графіком.

Джерело: Ігор Смілянський

Фото: Ігор Смілянський